Giaccone acusó a Petrecca de mentir por tema cárcel

"Petrecca miente. El proyecto de la cárcel en Junín no sólo sigue adelante, sino que continúa apareciendo en el Presupuesto Nacional y, además, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados", dijo la diputada provincial Rocío Giaccone.

La legisladora "apuró" a Petrecca mediante su cuenta de facebook y lo acusó de mentir en el tema de la instalación de una nueva cárcel en la ciudad.

¿Cómo confiar en un intendente que se cansó de decir por los medios que no iba a haber una nueva cárcel en nuestro distrito?, se preguntó, al tiempo que sostuvo: "Petrecca dijo que nos iba a defender y que iba hablar con los funcionarios nacionales para que saquen del Presupuesto el proyecto de la cárcel juninense, evidentemente no lo hizo".

"Faltó a su palabra y nos engañó a todos. Petrecca miente. ¿Este es su regalo de Navidad para los juninenses?", ironizó finalmente la legisladora.