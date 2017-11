Siguen las obras para lograr el ciento por ciento de agua y cloaca en Junín

El Intendente Pablo Petrecca recorrió el barrio Ricardo Rojas, lugar donde se están haciendo 13 cuadras de agua potable para que el sector tenga su totalidad en este servicio. Además, les comunicó a los vecinos que luego de esta obra comenzarán los trabajos de cloacas. El jefe comunal estuvo acompañado de funcionarios y concejales; charló con los vecinos sobre las obras que allí se realizan.

Al respecto, Petrecca explicó que "es importante continuar haciendo y estando con los vecinos, como nos pide nuestra gobernadora. Pasaron las elecciones y seguimos trabajando y más en estos barrios en donde han prometido tanto y nunca cumplieron. La maquinaria no para y es un placer ver cómo avanzan las obras de agua potable en este barrio. Serán 13 cuadras para dotar con este servicio al barrio Ricardo Rojas y a una parte del Emilio Mitre. Seguimos trabajando en obras tan básicas como el agua y las cloacas para llegar a todos los vecinos".



“Mejorar la calidad de vida”

"El objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos y con sorpresa los vecinos nos vienen a saludar. A veces nos dicen que no entienden como seguimos trabajando cuando ya pasaron las elecciones. Pero es nuestro estilo de trabajar y seguimos cumpliendo con nuestra promesa de llegar al 100% de cobertura de agua y cloacas. Luego de que finalicemos estas tareas, vamos a comenzar con las obras de cloacas. Nuestro compromiso es hacer las obras que nunca se hicieron y que tantas obras se prometieron. Son fundamentales para los vecinos, para tener una mejor salubridad y llegar a todos. La misma nos va a requerir un esfuerzo extra porque hay que hacer otra obra pero es algo que debemos hacer y lo vamos a cumplir", dijo Petrecca.

Luego, agregó que "quiero agradecer el compromiso del Club de Pescadores por habernos donado un terreno para que la obra de cloacas se pueda hacer. Es importante que cuando trabajamos en equipo y la sociedad se compromete, podemos hacer muchas cosas. Contentos y seguimos avanzando por más obras para Junín. Pasamos las elecciones y seguimos trabajando. Nosotros no lo prometimos pero lo estamos haciendo. Es nuestra forma de gobernar, es hacer y estar porque aún hay mucho por hacer pero el vecino nos acompaña porque conoce nuestra forma de trabajo. Queremos que nos sigan acompañando para seguir haciendo obras en todo el partido de Junín".

Una necesidad básica

A su vez, el ingeniero, Guido Covini, responsable de Obras Sanitarias, explicó que "es un orgullo formar parte del equipo del Intendente Petrecca porque venimos trabajando muy bien. En Ricardo Rojas estamos haciendo 1035 metros de red de agua, con 60 conexiones y esto dotará al barrio del servicio de agua potable que es una necesidad básica. Estamos cumpliendo con uno de los ejes de gestión del Gobierno de Junín".

Sobre la obra de cloacas, Covini aseguró que "por un tema de niveles, este barrio no tenía la capacidad de hacer una obra así, sino que se necesita una de mayor infraestructura. Por tal motivo, hay que tener un pozo de bombeo, que el club de pescadores cedió un terreno y con este pozo vamos a poder dotar a 70 cuadras de este barrio. Son muchas familias que no tienen este servicio y su salud corre riesgo por tener los pozos saturados. Con esta obra, se termina este inconveniente. El objetivo de este gobierno es seguir cubriendo las necesidades básicas de los vecinos".

Satisfacción vecinal

Gladys, una vecina del barrio, dijo que "estuvimos con el Intendente Petrecca y nos anunció que va a poner las cloacas. Ahora están con el tema del agua. Era algo que no esperábamos ya que nos cansamos de tantas promesas. La primera vez no lo había votado pero veo todo lo que hace y lo vamos a seguir acompañando. Todo el barrio necesita las cloacas ya que cada vez que hay que limpiar el pozo nos cuesta $500 y a veces no lo tenemos. Estamos muy contentos de todas las cosas que está haciendo el Intendente. No lo conocía y ahora tuve la posibilidad de hacerlo".

Jorge, otro vecino, indicó que "tuvimos la visita del Intendente y estamos muy contentos porque se va a hacer la obra de cloacas. Si las hace, sería lo ideal para que se termine este barro podrido que se ve. Cuando nos haga las cloacas, le vamos a pagar un asado. Ojalá que esta obra se pueda hacer".