“Hay que hacer obras y demoran tiempo”, dijo Balestrasse sobre el agua de la Picasa

El subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, y el secretario de Legal y Técnica del municipio, Adrián Feldman, participaron de la audiencia pública ante la Corte Suprema en el tema vinculado con la situación de emergencia de las aguas de la laguna La Picasa.

La misma se realizó en la Sala de Audiencias del Máximo Tribunal y la Corte convocó a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y a la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

La participación de los funcionarios municipales fue para conocer qué se dijo y las obras que se pueden realizar, ya que lo que se decide afecta de manera directa a nuestra región.

Al respecto, el subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, afirmó: "Fuimos a presenciar la audiencia que convocó la Corte y motivó este pedido por el problema grave que vienen pasando las localidades vecinas a la laguna, los vecinos y productores de la misma. Participamos en carácter de oyentes, pero lo que se decida, de manera indirecta, va a favorecer o perjudicar a nuestra región”.

“Primero hablaron vecinos de la zona, como un ex intendente de Aarón Castellanos, el presidente de la Sociedad Rural de Rosario, el titular del Comité de Cuenca de La Picasa, Duhalde, y un vecino de un localidad pequeña de Córdoba. Luego, los miembros de la Corte convocaron al subsecretario de Infraestructura Hidráulica bonaerense, Rodrigo Silvosa, al subsecretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, al de Córdoba y por último al subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua. A todos les hicieron preguntas sobre cuál era el diagnóstico que tenían y cuáles las soluciones".

Además, agregó que "en el año 1995, la Corte ya había anunciado que se pusieran de acuerdo las provincias y no se hizo hasta esta nueva gestión de gobierno nacional y provincial. Por tal motivo, se creó el Comité de Cuenca interjurisdiccional entre Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires para buscar una solución a este tema. Creemos que se puede llegar a solucionar, pero lo difícil es la solución inmediata porque hay que hacer obras y las mismas demoran tiempo. Si se ve que hay un engranaje que se empezó a mover y mucha voluntad de las partes para ponerse de acuerdo. Hay variantes que son las de siempre, la del sur y la del norte de bombeo, que tienen que ser efectivas si se terminan las obras que hay que terminar. Y este bombeo tiene que ser permanente y no de manera esporádica".

Hacia el Paraná

"También se evalúa el proyecto de derivar estas aguas hacia el río Paraná con distintas variantes. Se podría hacer una red de drenajes, todos sumados, pero tienen que funcionar y bien las variantes de bombeo de sur y norte. Sería toda una red para solucionar esta cuenca que es cerrada y que recibe mucha agua de Córdoba, ya que en esta provincia hay para tapar muchos canales clandestinos que son los que complican. Las tres provincias tienen que hacer lo suyo. Buenos Aires, adecuando los canales donde se va a bombear el agua; Santa Fe, haciendo las obras que necesitan en parte esos canales de bombeo y en parte del gran canal derivador hacia el Paraná; y Córdoba, haciendo las obras necesarias para que el agua no llegue en la cantidad que viene y llegue regulada", dijo Balestrasse.

La cuestión del tope

Luego, explicó que "todo esto está en marcha, pero no es de rápida resolución y requiere seguir ajustando los proyectos. Ahora falta ver el veredicto de la corte y seguramente dictará que todas las partes se pongan de acuerdo para que comiencen las obras. Siempre estamos atentos a lo que pueda pasar, ya que la solución definitiva no es mandar toda el agua hacia aquí, sino mandarla regularmente porque eso no nos va a perjudicar. Lo que está aprobado y consensuado por las provincias, tanto Santa Fe y Córdoba, es que vengan no más de 15 mts3 por segundo, como tope, que eso a nosotros no nos perjudica. Habitualmente entran más de 100 mts3 por segundo de nuestra propia cuenca y sumarle un 10% más no nos complicaría".

Para finalizar, el subsecretario municipal aseguró que "si se suman todas las redes de drenajes, tanto las de bombeo como las de obra que hay que hacer hacia el Paraná para solucionar este tema de manera definitiva. La Picasa históricamente fue chica, pero ahora es un monstruo con un metro y medio por encima de la cinta asfáltica, y más de cuatro metros arriba de campos. Esto perjudica a varias poblaciones como Aarón Castellanos, San Gregorio, entre otras. Creemos que fue una audiencia muy buena para escuchar y se va a encaminar para buscar una solución definitiva. Hay varias obras ya licitadas en la Picasa, pero están esperando que baje el agua para poder hacerlas. La solución no es inmediata, pero está el compromiso de todos los actores en buscar una solución a este tema".