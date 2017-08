Mercado de Pulgas en la Alianza Francesa

EL 5 Y 6 DE AGOSTO

El próximo fin de semana, la Alianza Francesa vuelve a presentar su Mercado de Pulgas, un paseo de compras diferente.

A la manera del famoso Marché Aux Puces de París, los visitantes podrán encontrar una variedad de objetos, algunos nuevos y otros de segunda mano, que van desde ropa y accesorios de vestir, hasta libros, discos, artículos de bazar, adornos, etc.

La propuesta se enmarca en el programa que la Alianza Francesa de nuestra ciudad viene desarrollando desde 2011 para la protección y cuidado del medio ambiente. La Institución es una de las Alianzas Verdes de la red mundial y trabaja en pos de crear nuevas consciencias tendientes a reducir el impacto negativo que provocan ciertas conductas humanas en el planeta.

Bajo la consigna de “nada se tira, todo se transforma”, la Institución viene organizando desde hace más de un año el Mercado de Pulgas, un espacio que brinda la posibilidad de transformar en dinero aquellos objetos que muchos amontonan en sus casas sin saber qué hacer con ellos y/o de adquirir a menor precio algo que nos gusta (y, a veces, no sabíamos dónde encontrar).

El Mercado estará abierto el sábado 5, de 9 a 13 y de 15 a 19, y el domingo 6, de 15 a 18.30, en la sede provisoria de la Alianza, en Gandini 29.

Se informa que, para las compras, deberán llevar bolsas propias ya que el establecimiento no proporcionará envoltorios ni bolsas.