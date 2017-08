Randazzo: "Unidad Ciudadana esconde a sus candidatos y Macri, los problemas del país"

DE CARA A LAS PASO

El líder del frente Cumplir visitó Junín acompañado por el diputado nacional Oscar Romero, que ocupa el cuarto lugar en la lista de diputados nacionales y busca renovar la banca. También estuvo el precandidato Agustín D'Atellis y el precandidato a senador provincial Ariel Franetovich.

En el primer evento en Junín, Florencio Randazzo estuvo presente en el Salón de la Democracia de la Unnoba, en el marco de la gira de campaña de cara a las PASO junto a dirigentes sindicales, estudiantes, profesionales, empresarios y presidentes de las sociedades de fomento.

Más tarde brindó una conferencia en la Cámara de Comercio e Industria en donde aseguró que Unidad Ciudadana "esconde a los candidatos", mientras que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal “esconden los problemas del país”.

“Pérdida de empleo”

El chivilcoyano aseguró que recorriendo toda la Provincia y el Gran Buenos Aires “encontramos un común denominador en cuanto a problemas que están ocurriendo y parece ser que el Gobierno no toma nota de esto: la pérdida de empleo, las diferencias que tienen las Pymes ya que se ha caído el consumo producto de la inflación le ha ganado al salario”, explicó.

“El Gobierno está permitiendo el ingreso de importaciones que trae un enorme deterioro en el empleo y en las capacidades competitivas de la industria local”, sostuvo y remarcó: “Las tasas de interés están sumamente elevadas a propósito de las políticas de sostener un manejo monetario restrictivo a través de la Lebac donde se paga 28 % de intereses a los bancos por lo cual la PYME parte de un piso de financiamiento demasiado alto”.

“La flexibilización laboral se plantea en beneficio de los empresarios y me parece que el espíritu de la negociación colectiva es darle protección al trabajador”, subrayó y agregó: "Hay que animarse a dar el debate sobre todos los temas, por más sensibles que resulten, pero de ninguna manera se deberá aceptar un diálogo partiendo de una premisa de flexibilización como se ha dado en Brasil".

“Háganse cargo”

"Basta de preguntarse cómo están los hospitales, cómo está la seguridad, cuál es el estado de las escuelas háganse cargo", dijo el ex ministro, refiriéndose al discurso del gobierno de Cambiemos. En esa línea, sostuvo que "es cierto que (Daniel) Scioli hizo una mala gestión, pero Vidal hace lo mismo ya que no hubo nunca voluntad política de mejorar la gestión en materia educativa, salud, seguridad y ferroviaria”.

En relación al estado de los trenes, dijo que “es parte de las promesas incumplidas ya que nosotros llevamos un proceso en tres años de mejoramiento en materia ferroviaria que no se había dado en medio siglo”.

"Mauricio Macri y María Eugenia Vidal esconden los problemas del país como la inseguridad, el estado de los hospitales públicos, la inflación y la desocupación", afirmó durante la rueda de prensa que brindó en la Cámara de Comercio e Industria.

Randazzo señaló que "todas las decisiones que adoptó el oficialismo, tanto a nivel nacional como provincial, han contribuido a profundizar los problemas de los sectores más vulnerables".

Las tarifas

En relación al aumento de los servicios público, Randazzo dijo que “no tienen en cuenta los marcos regulatorios sobre todo en el impacto que tiene en el interior. No es lo mismo el consumo de gas en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires que en Junín o Chivilcoy: las tarifas son absolutamente diferentes y son abusivas en relación al nivel salarial que tiene en promedio cualquier argentino”.

PASO

“El espíritu de las PASO da la posibilidad a los vecinos de Junín y a los argentinos que puedan participar en la elección de los candidatos finales. De los 135 distritos en la provincia de Buenos Aires hay primarias en 98 partidos”, sentenció.