"Vemos tristes y preocupados a los jubilados de la ciudad"

PRECANDIDATA A CONCEJAL

La concejal y precandidata a concejal por Unidad Ciudadana Maia Leiva visitó los Centros de Jubilados y Pensionados de Junín, Emilio Mitre y Zona Norte, y dialogó con jubilados sobre la situación que atraviesan en la actualidad. Las precandidatas del espacio Victoria Muffarotto y Romina Fernández también participaron de las reuniones.

"Seguimos recorriendo la ciudad con la idea de escuchar a los vecinos, en este caso a los jubilados, lo que para nosotros es muy enriquecedor. Además, estamos trabajando junto a la diputada Rocío Giaccone para ayudarlos con los trámites de normalización de la personería jurídica de los Centros, que es una tarea que se vuelve muy larga y tediosa", aseguró la precandidata.

"En las diferentes visitas, los jubilados nos cuentan que el ajuste ha desordenado su vida. 'Tenemos que sobrevivir con lo que tenemos o con lo que nos ayudan los hijos. Estamos tristes, se nota en nuestros encuentros', nos dijo Elida. Nos comentan que no pueden darse un gusto, que cualquier gasto fuera de presupuesto hace que no puedan llegar a fin de mes", aseguró Leiva.

"Otra de las preocupaciones son los recortes que está realizando PAMI. Por ejemplo, Obdulio nos contó que su mujer tiene diabetes y le sacaron dos medicamentos, pero que después de un mes y medio de ir y venir y reclamar se los restablecieron. A él mismo le sacaron dos medicamentos gratuitos. Son situaciones que se repiten en las charlas", expresó la precandidata.

"Los abuelos también recuerdan los tiempos en que Junín contaba con colectivos. Para ellos, es imposible por la situación económica que están viviendo pagar lo que vale el taxi, por eso que nos manifestaron la importancia de que la ciudad tiene que volver a tener transporte público", indicó la concejal.

Por último, Leiva expresó "necesitamos que el Estado esté presente, que escuche y tenga en cuenta los abuelos, para que no se sientan desamparados".