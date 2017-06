“Cartonazo 2017” - bases - reglamento

1. “Cartonazo” es un entretenimiento promocional (“ENTRETENIMIENTO”) organizado por EDITORIAL DEMOCRACIA SRL, editora del diario DEMOCRACIA, en adelante EL DIARIO, que se distribuirá con el matutino EL DIARIO y que se desarrollará desde el 10/06/2017 durante 16 (dieciséis) semanas consecutivas, concluyendo –salvo disposición en contrario dispuesta al solo criterio de EL DIARIO- el 27/09/2017.

2. Una tarjeta del entretenimiento “Cartonazo” se distribuirá gratis con cada ejemplar del periódico los días sábados y domingos durante las semanas de duración del ENTRETENIMIENTO.

3. Cada tarjeta tiene vigencia para una semana que se identifica con un número de orden: Semana 1, Semana 2, etc. Asimismo, cada tarjeta está identificada con un código numérico de 8 (ocho) dígitos designado como “CÓDIGO”.

4. Cada tarjeta contiene una grilla con una combinación o serie numérica de 15 (quince) números comprendidos entre 00 y 89, sin repeticiones, distribuidos en 3 (tres) líneas horizontales de cinco (5) números cada una.

De lunes a miércoles inclusive, EL DIARIO publicará una serie de números comprendidos entre 00 y 89, totalizando 50 (cincuenta) números que compondrán los resultados semanales. Se publicarán 16 (dieciséis) números en la edición del lunes de EL DIARIO, 17 (diecisiete) números en la edición del martes de EL DIARIO y 17 (diecisiete) números en la edición del miércoles de EL DIARIO, salvo que EL DIARIO disponga otra forma de publicación a su exclusivo criterio.

Para participar del entretenimiento, el poseedor de la tarjeta deberá comparar –durante los días de vigencia de la tarjeta- los números que aparecen publicados en EL DIARIO con aquellos que figuran en la tarjeta, dispuestos sobre la grilla.

5. Cartón lleno: Los poseedores de aquellas tarjetas que lograran reunir 15 (quince) coincidencias o aciertos, completando consecuentemente el cartón durante la semana de vigencia semanal de la tarjeta, se harán acreedores al premio semanal estipulado para esta modalidad de acierto cartón lleno, consistente en un monto de $10.000 (diez mil pesos). En caso de presentarse más de una tarjeta ganadora en esta modalidad, dicho monto será distribuido en partes iguales. De no presentarse ningún ganador, el premio se acumulará para la siguiente semana.

6. Cada semana del entretenimiento empieza el sábado que se comienzan a entregar las tarjetas y termina indefectiblemente el día miércoles a las 20:00 de cada semana de vigencia de la promoción.

7. El o los potenciales ganadores de los premios descriptos en el puntos 5 de estas bases-reglamento deberán comunicarse con EL DIARIO, llamando al teléfono 0236-4432955 o 0236-4444408, indefectiblemente el miércoles de la vigencia de la semana en la cual es potencial ganador, de 10:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, durante la vigencia indicada en la tarjeta, identificándose con nombre y apellido, nº de D.N.I., localidad, teléfono y CÓDIGO de la tarjeta ganadora. En caso de imposibilidad de comunicarse telefónicamente, el potencial ganador deberá hacerse presente durante ese mismo período en las oficinas de EL DIARIO sito en RIVADAVIA 436, JUNIN, provincia de Buenos Aires, indefectiblemente el miércoles de la semana en la cual es potencial ganador, de 10:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, para reclamar su premio; en caso de no presentarse en el tiempo y la forma expresados en este mismo punto, el premio caducará de pleno derecho sin posibilidad de reclamo alguno. Cada tarjeta es válida únicamente durante la vigencia impresa en la misma, por lo que vencido este plazo el derecho al premio en efectivo caducará y no tendrá derecho a reclamo alguno.

8. Los premios se entregarán el día jueves o viernes de la semana siguiente a la vigencia de la promoción, a determinación exclusiva de EL DIARIO, y deberá ser retirado personalmente por el/los ganador/es, quien/es deberá/n acreditar su identidad mediante la presentación del DNI (únicamente) o por las personas que estos designen en forma fehaciente y por escrito con firmas debidamente certificadas por Escribano Público, autoridad policial o certificación bancaria.

Es requisito indispensable para poder percibir el importe del premio presentarse con la tarjeta ganadora y demás documentación establecida en las presentes bases-reglamento.

9. EL DIARIO no se hace responsable de los tributos creados o a crearse durante la duración del entretenimiento y que graven la participación y/o los premios señalados de las presentes bases-reglamento; que en caso de surgir, correrán por cuenta exclusiva del ganador.

10. Por el solo hecho de participar, todos los participantes aceptan de plena conformidad las reglas del ENTRETENIMIENTO. Las decisiones de EL DIARIO sobre todos y cada uno de los aspectos del concurso serán definitivas e inapelables, e implica la renuncia expresa a cualquier reclamo al respecto, que se encuentre fundado en las decisiones adoptadas por EL DIARIO y que reconozcan como fundamento la inobservancia de cualquiera de los requisitos establecidos pare ser considerado ganador de este entretenimiento.

11. El entretenimiento “Cartonazo” podrá suspenderse de modo temporario o definitivo al solo arbitrio de EL DIARIO.

12. EL DIARIO no se hará responsable por daños o perjuicios que pudiere sufrir el ganador o terceros, con motivo y/u ocasión de la participación en la siguiente promoción. Asimismo no se responsabilizará de los daños, hurtos y/o robos de los que pudieran ser objeto el ganador y/o terceros.

13. Se invalidarán todas las tarjetas que contengan fallas de impresión, entendiéndose como tales a aquellas que desvirtúen la mecánica del entretenimiento, ya sea por falta de números o por estar ilegibles. Tampoco tendrán validez las tarjetas fotocopiadas o reproducidas por cualquier otro medio, o con raspaduras, enmiendas o cualquier otra alteración. En caso que la/s tarjeta/s se encuentren parcialmente impresas y/o tengan otro defecto y/o imperfección que se atribuya a un error de impresión, la tarjeta será nula para participar del entretenimiento promocional y no dará lugar a reclamar premio alguno y el derecho de su portador quedará limitado al canje o entrega de una tarjeta de juego en buen estado correspondiente a la misma semana por EL DIARIO, seleccionada al azar por el participante. El reclamo deberá efectuarse en la sede de EL DIARIO ubicada en Rivadavia 436 de la ciudad de Junín (provincia de Buenos Aires), dentro de las 24 horas siguientes a la entrega de la tarjeta defectuosa.

14. Esta promoción es válida únicamente para las localidades de Junín, Agustín Roca, Agustina, Baigorrita y Morse.

15. La participación en el entretenimiento es libre y gratuita sin ninguna obligación de compra. EL DIARIO, distribuirá tarjetas los días lunes de 10:30 a 12:30 horas, en sus oficinas de Rivadavia 436 de la ciudad de Junín.

16. Se considerará comunicación fehaciente al público en general del o de los ganadores la publicación que se efectuará en EL DIARIO con el nombre del/de los mismo/s y el premio al que se ha/n hecho acreedor/es. La publicación de ganador/es de los premios establecidos se realizará en la edición de los días jueves, viernes y/o sábados posteriores a la semana de vigencia de la/s tarjeta/s que hayan resultado ganadora/s.

17. Los ganadores de este entretenimiento autorizan expresamente en los términos de la Ley 11.723 a EL DIARIO a difundir sus nombres e imágenes y los de su grupo familiar en los medios que considere conveniente, sin derecho a compensación alguna, por la difusión y/o publicación de los nombres, fotografías e imágenes del o los ganadores, renunciando a cualquier tipo de reclamo de cualquier naturaleza que tenga fundamento en la difusión de los nombres, fotografías e imágenes de los ganadores.

18. No podrán participar de este entretenimiento los empleados de EL DIARIO, ni de las empresas vinculadas; los vendedores de diarios y el personal de la o las empresas auspiciantes, como así tampoco los familiares directos en todos los casos. Tampoco podrán participar las personas menores de 18 años. La violación a esta disposición será causal de anulación de su participación en el concurso.

19. La decisión final sobre cualquier situación que tenga que dirimirse sobre la marcha del entretenimiento estará en manos del organizador y será definitiva e inapelable, o sea EL DIARIO.

20. Las bases-reglamento por parte de los que participan del entretenimiento se considera aceptada con la publicación de las mismas en la página web de EL DIARIO (www.diariodemocracia.com), en la sede de EL DIARIO y en la edición de EL DIARIO de los días domingo de cada semana, mientras dure el entretenimiento.

21. EL DIARIO podrá cambiar las presentes bases-reglamento en cualquier momento con la sola obligación de publicar tales modificaciones por un día en EL DIARIO. Tales modificaciones en ningún caso generarán derecho a reclamo alguno de los participantes.