La Celeste: Un sector que crece y busca sumar servicios

SE AMPLIÓ SU JURISDICCIÓN

El crecimiento del barrio La Celeste es literal. No solo por el incremento en la cantidad de construcciones y residentes, sino que su jurisdicción fue extendida, de acuerdo al nuevo mapa de los barrios de Junín desarrollado por el Gobierno municipal.

Es por ello que el barrio que históricamente estuvo delimitado por las vías, y las calles Chile, Pastor Bauman y Payán, hoy borró este último límite para llegar hasta la Ruta 188. De esta manera, se suman unas cuarenta hectáreas a las 30 que ya tenía.

En este marco, a las necesidades que ya tenía este sector se les anexaron las de su prolongación. Entre ellas, se destaca el deterioro de las calles de tierra, el déficit del alumbrado público, y la urgencia de tomar medidas por el tránsito en la esquina de la escuela.

Infraestructura

En este sector, el agua corriente está presentes en casi el vecindario mientras que, en referencia a las cloacas, el presidente de la sociedad de fomento, Ariel Tejedor, cuenta que “faltan seis cuadras”.

En tal sentido, el dirigente barrial destaca que tiempo atrás mantuvo una reunión con el secretario de Obras Públics, Diego Frittayón, quien le dijo que “es probable que entre este año y el próximo” se termine de extender la red cloacal.

En tanto, el gas natural sí alcanza a un sector menor dentro de La Celeste y en la actualidad hay unas seis manzanas cubiertas por esta prestación. “Se hizo un consorcio 2006 o 2007 y después no se hizo nada más –comenta Tejedor–, ahora dieron la habilitación para sumar más usuarios así que supongo que el barrio se va a interesar así que tendremos que hacer nuevos consorcios para ver si extendemos más ese servicio”.

Mantenimiento

Uno de los inconvenientes que advierten los lugareños es el deterioro de las calles. Entre ellas, las que presentan más problemas son San Lorenzo, Batilana, Colombia y Payán.

“Sabemos que, con el problema del agua, hay muy pocas máquinas en la ciudad”, admite Tejedor. Y si bien destaca que cuando se hicieron reclamos por inconvenientes específicos en Payán o San Lorenzo se hicieron algunos arreglos, asevera que seguirán “peleando para que terminen los trabajos”.

Y en cuanto a la posibilidad de extender el asfalto, agrega: “Frittayón me dijo que se estaba trabajando en un proyecto para incorporar algunas cuadras más de cordón cuneta y mejorado. Todavía no sabemos cuáles son”.

Con todo, reclaman que se abran algunas calles que están cerradas y se amplíen otras que son demasiado angostas, algo que está en estudio por parte de las autoridades comunales.

En tanto, el alumbrado público es otro de los servicios que presenta déficits. “Estamos un poco incompletos, nos faltan bastantes luminarias –dice el referente fomentista–, el municipio nos incluyó en un proyecto para que, las luces que se sacan de otros lugares por recambio, nos las van a poner en nuestro barrio. Algunas pusieron, en calles donde no había nada y estaba muy oscuro, pero falta bastante”.

Seguridad y tránsito

El reclamo por las luminarias está estrechamente vinculado a la seguridad. “Esta es una zona suburbana, las calles son muy oscuras, hay muchos chicos, entonces, con el barrio bien iluminado, tendríamos otra clase de seguridad”, sostiene Tejedor.

No obstante, el dirigente barrial considera que, teniendo en cuenta “lo que sucede en todos los barrios”, en La Celeste están “bastante tranquilos”. Y agrega: “No tenemos tantos robos ni mayores inconvenientes. Gracias a Dios, al tener la Policía Local al lado del velódromo, tenemos patrullajes continuamente”.

El tema que sí preocupa a Tejedor es el del tránsito: “El barrio necesitaría un reductor de velocidad o alguna medida de seguridad en Arquímedes y Chávez, porque tenemos el jardín, la escuela primaria, la secundaria y enfrente está la iglesia. En esas tres cuadras, de Intendente de la Sota hasta Payán, habría que hacer algo. No queremos lamentar otra víctima de accidente de tránsito como la que sucedió en Intendente de la Sota y Ameghino días pasados”.