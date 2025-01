Un avión con 64 pasajeros choca en vuelo con un helicóptero militar en Washington: hay decenas de muertos

Un avión de la línea estadounidense American Airlines chocó contra un helicóptero militar cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington DC y las dos aeronaves cayeron al río Potomac.

El avión comercial transportaba a 60 pasajeros y cuatro tripulantes, mientras que tres soldados del ejército estadounidense iban a bordo del helicóptero Black Hawk, le dijo un funcionario a CBS News. Las autoridades no han ofrecido por el momento un recuento oficial de víctimas, pero, según la policía, se han recuperado al menos 19 cadáveres.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó que el avión regional Bombardier CRJ700 chocó con el helicóptero cuando se acercaba a la pista alrededor de las 21:00 hora local (02:00 GMT del jueves). El vuelo 5342 de American Airlines cubría la ruta de Wichita, Kansas, a Washington DC.

"Nuestra preocupación son los pasajeros y la tripulación a bordo del avión", declaró American Airlines en un comunicado. "Estamos en contacto con las autoridades y ayudando con los esfuerzos de respuesta de emergencia".

El director ejecutivo de la aerolínea, Robert Isom, expresó su "profundo dolor" por la colisión en un video publicado en el sitio web de la compañía.

En una primera rueda de prensa desde el mismo aeropuerto, la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, calificó el evento como "muy trágico".

Bowser explicó que los servicios de emergencia de toda la región metropolitana de Washington están "trabajando diligentemente" en "condiciones muy oscuras y frías" para ejecutar la operación de rescate en el río Potomac después del accidente aéreo.

En el lugar pueden verse a miembros de los equipos de rescate trepando por los restos del avión que sobresalen del agua.

La alcaldesa añadió que personal de American Airlines está en el aeropuerto hablando con las familias. La dirección de la compañía aérea también está de camino a DC.

🚨#BREAKING: A significant emergency response is underway, and a mass casualty has been declared after an American Airlines jet collided with a D.C. Police helicopter in a possible midair collision.



📌#Washington | #DC



Currently, a significant emergency response is underway in… pic.twitter.com/yR5GYGocQr