EE.UU. anuló la discriminación positiva en las universidades

La Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo ayer que los programas de admisión en Harvard y la Universidad de Carolina del Norte que se basan en parte en consideraciones raciales violan la garantía de igualdad de protección de la Constitución, un fallo histórico que forzará un cambio dramático en la forma en que las universidades públicas y privadas de la nación seleccionan a sus estudiantes.

Los votos se dividieron por motivos ideológicos, con el presidente del Tribunal Supremo John G. Roberts escribiendo para los miembros conservadores en la mayoría y los liberales disintiendo.

“El estudiante debe ser tratado en función de sus experiencias como individuo, no en función de la raza”, escribió Roberts. “Muchas universidades han hecho durante demasiado tiempo justo lo contrario. Y al hacerlo, han concluido, erróneamente, que la piedra de toque de la identidad de un individuo no son los desafíos superados, las habilidades desarrolladas o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel. Nuestra historia constitucional no tolera esa elección”.

Roberts dijo que los programas de admisión en Harvard y UNC “carecen de objetivos suficientemente enfocados y medibles que justifiquen el uso de la raza, inevitablemente emplean la raza de manera negativa, involucran estereotipos raciales y carecen de puntos finales significativos”. Pero agregó que “nada en esta opinión debe interpretarse como una prohibición a las universidades de considerar la discusión de un solicitante sobre cómo la raza afectó su vida, ya sea a través de discriminación, inspiración o de otra manera”.

Si bien el fallo involucró programas conscientes de la raza en Harvard y UNC, la decisión afectará prácticamente a todos los colegios y universidades de los Estados Unidos. Anticipándose al fallo, los líderes de las instituciones públicas y privadas de élite han dicho que temen una caída dramática en el número de estudiantes negros e hispanos si se ven obligados a depender únicamente de las calificaciones y los puntajes de las pruebas para tomar decisiones de admisión.

Fue la segunda vez en tantos términos que la mayoría conservadora dominante de la corte ha socavado sentencias históricas de hace décadas. El año pasado, los jueces terminaron con la garantía del derecho al aborto que la corte encontró hace casi 50 años en Roe v. Wade. Fue hace 45 años que el tribunal aprobó por primera vez el uso limitado de la acción afirmativa en las decisiones de admisión a la universidad, citando la importancia de llenar los campus de los EE. UU. con estudiantes de diversos orígenes.

En disidencia ayer, la jueza Sonia Sotomayor escribió que es “una característica inquietante de la decisión de hoy que la Corte ni siquiera intente hacer la demostración extraordinaria requerida” para revertir el precedente.

Sotomayor ha dicho que su propia vida es un ejemplo de cómo pueden funcionar los programas de acción afirmativa. En su disidencia de 69 páginas, escribió: “La igualdad de oportunidades educativas es un requisito previo para lograr la igualdad racial en nuestra nación”.

“Hoy, este Tribunal se interpone en el camino y hace retroceder décadas de precedentes y avances trascendentales. Sostiene que la raza ya no se puede usar de manera limitada en las admisiones universitarias para lograr beneficios tan críticos”, dijo Sotomayor.

Sotomayor, la única jueza latina de la corte, habló largamente desde el estrado, una táctica que usan los jueces para marcar su profundo desacuerdo con una decisión. A ella se unieron en su disidencia los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, aunque Jackson se recusó del caso de Harvard porque formó parte de una junta en la universidad.

La opinión de la mayoría de Roberts no decía específicamente que el tribunal anulaba su precedente en Grutter v. Bollinger, la opinión de 2003 que decía que las universidades podrían considerar la raza como un factor en las decisiones de admisión para construir un cuerpo estudiantil diverso.