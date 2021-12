Japón ejecutó a tres presos por primera vez en dos años

Japón, el único miembro del G7 junto a Estados Unidos que aún aplica la pena capital, ejecutó ayer en la horca a tres prisioneros condenados por homicidio. Se trata del primer ajusticiamiento en el país desde diciembre de 2019, así como desde que el primer ministro nipón, Fumio Kishida, asumió el poder en octubre. Tras esta ejecución, el número total de presos a la espera en el corredor de la muerte en Japón asciende a 107.

El ministro de Justicia japonés, Yoshihisa Furukawa, informó en una rueda de prensa de que los reos ejecutados son tres hombres: Yasutaka Fujishiro, de 65 años, Tomoaki Takanezawa, de 54, y Mitsunori Onogawa, de 44.

Fujishiro fue sentenciado a muerte en 2009 por matar a siete de sus familiares en la prefectura de Hyogo, al oeste del país. Su condena se hizo firme en 2015, después de que el Tribunal Supremo rechazase su apelación.

Por su parte, Takanezawa y Onogawa fueron condenados a la pena capital en 2003, por cometer robos en los que asesinaron a dos empleados de dos salas de máquinas recreativas en la prefectura de Gunma, en el centro de Japón. Takanezawa retiró su recurso en 2005, mientras que el Tribunal Supremo desestimó el de Onogawa en 2009.

No se reveló la hora de su defunción, pero sí se confirmó que Fujishi fue ejecutado en Osaka, al oeste del país, y Takanezawa y Onogawa en Tokio, la capital. Las autoridades no dieron detalles sobre si sus familiares fueron avisados o no antes de su ejecución.

____________________________________

Seguinos en Twitter