A los 78 años, murió Raffaella Carrà

El lunes 5 de julio a las 16.20, hora italiana, murió Raffaella Carrà, la reconocida presentadora y cantante que trascendió las fronteras de su país y conquistó España y América Latina con su carisma. "Raffaella nos ha dejado. Se fue a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre", anunció Sergio Japino, su pareja a través de un comunicado de prensa. Y explicó que la animadora tenía una enfermedad que "hace un tiempo había atacado su cuerpo menudo, pero lleno de energía".

"La suya era una fuerza imparable, que la ha impuesto en la cima del sistema estelar mundial, una voluntad de hierro que nunca la ha abandonado hasta el último momento, asegurándose de que nada de su profundo sufrimiento se filtrara. Un gesto más de amor hacia su público y hacia quienes compartían su afecto, para que su calvario personal no perturbara su brillante recuerdo", destacó y definió a Carrà como "una mujer fuera de lo común pero dotada de una simplicidad sorprendente, no tuvo hijos pero sí -decía siempre- tenía miles de ellos, como los 150 mil hechos para adoptar en una distancia gracias a 'Amor', el programa que más se quedó en su corazón". Hasta el momento no se sabe cómo, cuándo ni dónde se llevará a cabo el funeral, pero Lapino reveló que Raffaella pidió que sus restos estuvieran en un ataúd simple y que sus cenizas descansen en una urna.

Raffaella Maria Roberta Pelloni nació el 18 de junio de 1943 en una familia de clase media de Bolonia. Descubrió su vocación en su infancia y a los ocho años comenzó a estudiar en la Academia Nacional de Danzas. Un tuvo un pequeño papel en la película "Tormento del passato" y desde entonces no paró de estudiar con la idea de convertirse en una estrella.

Ya en la década del 60 tuvo sus primeros papeles importantes en cine en "La lunga notte del 1943" (1960) y "I compagni" (1963). Dispuesta a conquistar el mercado cinematográfico más importante, al igual que otras compatriotas como Sofía Loren, en 1965 se instaló en Hollywood para probar suerte. Su paso por Estados Unidos fue corto pero efectivo. Trabajó junto a Frank Sinatra en "El expreso de Von Ryan" (1965) y participó de la exitosa serie "I Spy", de Bill Cosby y Robert Culp, pero extrañaba la cercanía y el trato con el público latino, motivo por el que decidió volver a su país y encarar su carrera de otra manera.

