Biden anunció que no levantará los aranceles que el actual presidente impuso a China

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que no levantará por el momento los aranceles a China que impuso el mandatario saliente Donald Trump.

El demócrata, de 78 años, dijo que no solo no levantará de inmediato los aranceles a muchas importaciones de China, sino que tampoco romperá el acuerdo comercial inicial del gobernante republicano.

La decisión fue adoptada, según Biden, para maximizar su influencia en futuras conversaciones con el principal rival geopolítico de Estados Unidos. “No voy a hacer ningún movimiento inmediato, y lo mismo se aplica a las tarifas”, expresó Biden al New York Times, citado por la agencia de noticias Ansa.

Bajo el mandato de Trump, Estados Unidos y China se enfrascaron en una guerra comercial de un año que se congeló en gran medida desde que se llegó a un acuerdo de fase uno en enero pasado. Según reportes internacionales, la mayor parte del costo de los aranceles fue asumida por empresas estadounidenses.