EE.UU. “dejó” a Venezuela sin combustible en surtidores

El Gobierno de Estados Unidos confirmó ayer la “exitosa” incautación de un cargamento de combustible perteneciente al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní (IRGC, en inglés) y que tenía como destino Venezuela. “Estas acciones representan la mayor incautación jamás realizada de cargamentos de combustible procedentes de Irán por parte del Gobierno”, aseguró el Departamento de Justicia en un comunicado.

El Gobierno, según la nota, ejecutó “con éxito” una orden de embargo emitida por el juez del Tribunal para el Distrito de Columbia Jeb Boasberg, en respuesta a una denuncia presentada el pasado 2 de julio por EE.UU. para decomisar todos los productos derivados del petróleo transportados por los buques.

En total, se trata de “1.116 millones de barriles de petróleo” que, con la ayuda de socios extranjeros que no fueron identificados de inmediato, están bajo custodia estadounidense.

El petróleo era transportado en cuatro buques, llamados Luna, Pandi, Bering y Bella.

Consultado al respecto, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que los cuatro petroleros, tras ser interceptados, se dirigen al puerto de Houston (Texas).

“Se supone que no deberían estar haciendo eso, Irán no debería estar haciendo eso”, afirmó el gobernante durante su conferencia de prensa diaria sobre coronavirus.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se refirió en un comunicado a la operación e indicó que cada vez más flotas de transporte marítimo mundial evitan el comercio con Irán y Venezuela debido a los esfuerzos de Washington de aplicar y cumplir las sanciones.

“Estados Unidos sigue comprometido con nuestras campañas de máxima presión” contra Irán y Venezuela, añadió el jefe de la diplomacia de la Casa Blanca.

Sanciones en 2017

En octubre de 2017, Estados Unidos sancionó al IRGC por su apoyo al terrorismo.

La decisión se adoptó, en concreto, por “dar apoyo a la Fuerza Al Quds, la principal entidad iraní que facilita la campaña incesante del presidente (sirio Bachar al) Asad de violencia brutal contra su propio pueblo, así como las actividades letales de Hizbulá y Hamás, y otros grupos terroristas”.

Según el Departamento de Justicia, después de la operación de interceptación, la Marina de Irán “abordó por la fuerza un buque no relacionado (con los sujetos a la incautación) en un aparente intento de recuperar el petróleo incautado”, sin tener éxito.

El valor de la carga incautada puede dirigirse “total o parcialmente” al Fondo para las víctimas del terrorismo, detalló la información, que iba acompañada de fotografías de los buques cisterna.

El diario The Wall Street Journal había informado que las autoridades estadounidenses habían confiscado cuatro buques iraníes en altamar que se dirigían a Venezuela cargados con gasolina por violar las sanciones impuestas por Washington.