Europa refuerza las restricciones

El planeta superó los 21 millones de casos de coronavirus y las 765.000 muertes, mientras Europa avanza con la imposición de nuevas restricciones para frenar su segunda ola de contagios, el brote en India continúa imparable con más de 64.000 nuevos casos diarios y las curvas epidemiológicas en el continente americano no pueden ser controladas.

La expansión del coronavirus no da tregua en España que en dos días sumó unos 6.000 nuevos contagios, por lo que el Gobierno se vio obligado a prohibir fumar al aire libre y alertó sobre el posible cierre de boliches y bares nocturnos, mientras que Italia endureció los controles de ocio nocturno frente a un aumento de casos en menores de 18 años, según datos del Instituto Superior de Sanidad.

Manteniendo la misma tendencia alcista de las últimas semanas, Alemania reportó casi 1.500 nuevos casos de la COVID-19 en las últimas 24 horas y marcó un nuevo récord desde mayo, y París amplió las áreas donde los transeúntes deberán usar tapabocas. La situación epidémica en Francia está empeorando desde hace varias semanas, y en particular en los últimos días, cuando se volvió a niveles de contagios que no se registraban desde mayo.

Las medidas de prevención también se reforzaron en el Reino Unido, que anunció cuarentena obligatoria a personas que lleguen de Francia y los Países Bajos, sumando ambos territorios a las “zonas de riesgo” que incluye Mónaco, Malta, Islas Turcas y Caicos, Aruba y España, recientemente agregada.

Sin freno en EE.UU.

A la cabeza del ranking mundial de naciones más afectadas por la pandemia de la COVID-19 se encuentra Estados Unidos, con más de 5,3 millones de infectados y cerca de 168.458 muertos acumulados, con el epicentro en el estado de California, que superó la barrera de los 600.000 contagios, según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins.

En segundo lugar, el estado de Florida, que reportó en las últimas 24 horas más de 6.100 casos de coronavirus (557.000 acumulados) y 220 víctimas fatales (más de 9.200 en total), y donde el mayor sindicato de maestros ganó la primera batalla contra el gobernador Ron DeSantis que busca reabrir las escuelas públicas para clases presenciales este mes.

Le sigue Texas con 530.000 enfermos, y con menos de 430.000 está Nueva York, que comunicó la reapertura de museos, acuarios, otras instituciones culturales y gimnasios para el próximo 24 de agosto.

Explosión de casos en India

India, el tercer país del mundo con más enfermos de coronavirus y el cuarto con más decesos, confirmó que tiene una de las curvas de contagios más aceleradas del momento, con más de 64.500 nuevas infecciones solo en las últimas 24 horas y 1.000 defunciones, que sumaron un total de 2,4 millones enfermos y más de 48.000 víctimas letales, revelaron las autoridades de Salud del país.

Detrás de India, Rusia superó los 910.000 enfermos del virus y avanzó a un ritmo constante de 5.000 casos diarios, lo que confirma al país como el cuarto más afectado a nivel mundial por la pandemia. Sin embargo, la esperanza del Gobierno ruso está depositada en la vacuna Sputnik V, que calcula podría fabricar unas 500 millones de dosis anuales y espera empezar la producción el mes próximo.

Filipinas, por su parte, anunció que comenzará en octubre de manera simultánea con Rusia los ensayos clínicos del antídoto, mientras que Vietnam, donde los contagios se multiplicaron desde el brote detectado el 25 de julio pasado en la ciudad de Danang, ya reservó entre 50 y 150 millones de dosis de la vacuna, aunque desconoce el precio y cuándo podrá recibirlas.