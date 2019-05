Boris Johnson se postula como sucesor de Theresa May

Boris Johnson, ex ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña y un destacado activista de la campaña para abandonar la Unión Europea, anunció ayer que se presentará como candidato para reemplazar a la primera ministra Theresa May como líder conservadora.

“Por supuesto que lo haré”, dijo Johnson durante un encuentro con empresarios en Manchester según la BBC. Considerado por muchos euroescépticos como la cara de la campaña Brexit 2016, su discurso a favor de abandonar en la UE durante la conferencia anual del partido conservador en octubre del año pasado fue todo un éxito de participación con afiliados llegando a hacer horas de cola para poder escucharlo en directo.

Johnson renunció al gabinete de Theresa May en julio en protesta por el manejo de la primera ministra de las negociaciones de salida.

Actualmente es el favorito de los corredores de apuestas para suceder a la primera ‘premier’.

May había anunciado que se retiraría antes de la próxima fase de las negociaciones de Brexit, aunque aún no ha fijado una fecha para su partida.