Lula: “Bolsonaro venció solo porque no compitió contra mí”

El ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se mantiene firme en su idea de que fue encarcelado para evitar que ganara las elecciones presidencial de 2018 ante Jair Bolsonaro.

En su primera entrevista desde la cárcel, que realizó a través de cartas para un documental de la cadena británica BBC, el dirigente del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) fue conciso en sus respuestas: “Bolsonaro venció sólo porque no compitió contra mí”.

Condenado a 12 años de prisión por corrupción, Lula arremetió también contra el juez Sergio Moro y dijo que “hizo política y no justicia” con la causa que lo sentenció.

Debido a que tiene prohibido hacer entrevistas cara a cara o por teléfono, Lula le respondió con cartas al periodista brasileño Kennedy Alencar con el foco puesto en Sergio Moro, quien se convertirá en ministro de Justicia cuando Jair Bolsonaro asuma la Presidencia de Brasil. Lula sostiene que el veredicto en su contra fue motivado políticamente.

“Fui condenado por ser el presidente de más éxito en la República y el que más hizo por los pobres”, escribió en alusión a la alta imagen positiva que tenía cuando se retiró del gobierno en 2011.

“Moro sabía que si actuaba de acuerdo con la ley, tendría que absolverme y yo sería elegido presidente. Así que hizo política y no justicia y ahora se beneficia de ello”, señaló Lula haciendo referencia a la nominación de Bolsonaro para que sea miembro de su gabinete.