Un alumno de 17 años mató a 10 personas en un instituto de Texas

El chico, de 17 años, llegó poco antes de las 7.45 a su escuela armado con una escopeta, una pistola y varios artefactos explosivos. Vestía una remera negra con la leyenda “Nacido para matar”, en inglés. En pocos instantes desató el horror: comenzó a disparar a mansalva en aulas y pasillos y mató al menos a 10 personas (la mayoría alumnos) y dejó a otras 10 heridas. Intentó suicidarse, no se animó y está detenido.

La pesadilla de los ataques en las escuelas de Estados Unidos parece no terminar jamás. Esta vez sucedió en una secundaria en Santa Fe, en el sureste de Texas, pero ya suman 22 ataques con armas de fuego con más o menos víctimas en lo que va de 2018, un alarmante promedio de uno por semana.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, informó que el atacante, identificado por fuentes oficiales como Dimitrios Pagourtzis, estudiante de esa escuela y miembro de su equipo de fútbol y de un grupo de danza, obtuvo las armas del arsenal que su padre guardaba en su casa. Dijo que eran un fusil y una pistola calibre 38.

“No tengo información en este momento de si el padre sabía o no que su hijo había tomado estas armas”, dijo el gobernador, y agregó que se creía que el padre poseía legalmente ambas armas. Abbott también dijo que el estudiante colocó varios tipos de explosivos en la escuela, una casa y un vehículo, incluido un cóctel molotov.