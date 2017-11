Hallan muerto a un político galés investigado por abusos

Un ex miembro del gobierno autónomo de Gales, el laborista Carl Sargeant, que acababa de ser expulsado del partido y sometido a una investigación interna por acusaciones acerca de su comportamiento personal, fue hallado muerto en su casa a los 49 años. La Policía no trata su muerte como sospechosa y según medios británicos, se habría quitado la vida.

Sargeant, casado y padre de dos hijos, había sido despedido el viernes 3 de noviembre de su cargo -equivalente a una viceconsejería en una Comunidad Autónoma española- al frente del departamento de Comunidades e Infancia en el gobierno autónomo de Gales. También se le suspendió de la militancia en el Partido Laborista.

El despido se produjo después de que se le abriera una investigación en el partido por denuncias que, según confirmó el ministro principal galés, Carwyn Jones, tenían relación con diversos incidentes con mujeres.

Sargeant no admitió las acusaciones y prometió limpiar su nombre. La noticia se produce en medio del escándalo de abusos sexuales que sacude la política británica en los últimos días.