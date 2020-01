Nueve propósitos de Año Nuevo para tener una relación más saludable con la tecnología en 2020

En esta época del año, uno de los elementos más importantes que se plantea la gente son los propósitos para los siguientes 12 meses. Estos se vinculan con cosas como bajar de peso, viajar, crecer en el aspecto laboral o personal. Sin embargo, teniendo en cuenta la relación que tenemos con la tecnología en la actualidad, también es interesante trazar metas respecto a este tema y aquí proponemos algunos objetivos.

Ordenar y respaldar información en la computadora

El orden en los diferentes ámbitos de la vida siempre trae buenos resultados, pues esto puede contribuir a una persona que no malgaste su tiempo. Este aspecto también aplica para lo digital, un espacio al que no se le pone mucha atención, ya que es común ver escritorios de los ordenadores con archivos y carpetas desperdigadas.

Para poder hallar la información con facilidad, tener una jerarquía clara a partir de carpetas y sus ramificaciones es un buen propósito. En la pantalla principal también es importante eliminar aquellos accesos directos a aplicaciones que no son utilizadas y dentro de las carpetas es relevante revisarlas de buena manera para evitar los archivos duplicados.

En el sentido de estos procesos, cabe decir que existen aplicaciones con las cuales es posible simplificar el proceso, pues ellas se encargan de discernir entre toda la posible basura para después eliminarla. Sin embargo, una vez que se tengan todos los datos importantes, respaldarlos en un disco duro externo es una de las mejores decisiones para evitar lamentos si es que el ordenador se descompone.

Mejorar los procesos de ciberseguridad en los dispositivos

Para la próxima década, los ataques cibernéticas serán un tema mucho más común de lo que en la actualidad son. Es por esa razón que los usuarios deberán tener mejores candados para proteger toda aquella información que muestran en la web y no utilizar las mismas sencillas contraseñas en todos sus servicios.

Si bien existe un dilema entre las contraseñas simples, que se pueden hackear fácilmente, y las complejas, las cuales son difíciles de recordar, algunos elementos que siempre deben contener para ser consideradas confiables, según empresas especializadas, son una longitud considerable, caracteres especiales, números, así como letras en mayúscula y en minúscula.

Otra forma de proteger la información es a partir del doble factor de autentificación, la cual es una opción que actualmente está disponible en casi todas las aplicaciones y plataformas más populares. Su funcionamiento se basa en que, para ingresar a la cuenta, el usuario no sólo requerirá de una contraseña, sino también de un código de seguridad que recibe a través de otra app o por medio de un mensaje de texto.



Limpiar el smartphone de apps poco usadas

Los teléfonos inteligentes son uno de los elementos más cotidianos en la vida diaria de las personas. La posibilidad de instalar un sinfín de aplicaciones en su interior da la oportunidad de realizar una gran cantidad de tareas relacionadas con la productividad o incluso el entretenimiento. No obstante, tener tantas apps dentro de un dispositivo puede ser contraproducente.

Un punto por el cual es importante depurar los smartphones de todas aquellas apps que no son utilizadas con mucha frecuencia es que pueden considerarse como basura, la cual obstaculiza el buen funcionamiento del dispositivo, pues lo hace lento, reduce su rendimiento e incluso deterioran la batería.

Además, muchas de las aplicaciones basura son la puerta por donde se cuelan una gran variedad de malware, el cual puede tener muchos fines como llenar el teléfono de publicidad u otros mucho más peligrosos como atentar contra la privacidad a partir de códigos maliciosos que entran a los sistemas.



Monitorear el tiempo en pantalla

Saber cuántas horas se pasan al día o a la semana enfrente de la pantalla de un smartphone puede ser un dato sumamente relevante acerca de las dinámicas que se establecen con los dispositivos móviles, es por esta razón que monitorear este tiempo puede ser una clave para cambiar conductas que consuman minutos que podrían ser productivos en otras actividades.

En la actualidad, muchos dispositivos inteligentes ya muestran este tipo de información y llevar a cabo un análisis de la misma puede devenir en beneficios como ocupar el tiempo en acciones que también resulten satisfactorias como leer un libro o hacer ejercicio.

Dejar de ver a la pantalla y mirar a los ojos de los interlocutores

Este propósito está directamente relacionado con el anterior y es algo de lo que se ha criticado desde que comenzó el auge de las redes sociales. Si bien no se trata de hacer ver que los dispositivos móviles afectan las relaciones interpresonales, pues en realidad las transformaron, el planteamiento de esta meta está orientado a respetar las conversaciones que se establecen con otras personas.

Aprender a programar

Este propósito si bien beneficia a las personas de todas las edades, podría ir orientado a los padres respecto a sus hijos. Estudiar programación a edades temprana no es (solamente) para chicos que quieran ser programadores. Aprender a programar hace que cualquier persona alcance potencial relevante, sin importar lo que vaya a hacer el resto de su vida.

¿Por qué pasa esto? Un ejemplo que Leandro Swietarski dio a Infobae es que si alguien se a levantar pesas y a ejercitarse todos los días, al cabo de un año sus bíceps van a ganar mucha fuerza. Y esa fuerza nueva le va a servir para muchas tareas y no solamente para levantar pesas. Le será más sencillo subir a un árbol, empujar un auto o levantar una valija pesada.

Sucede lo mismo en los cerebros de la gente. Cuanto más se ejercitan, más se desarrollan, más crecen, más conexiones neuronales forma y, destaca Swietarski, “programar es el mejor ejercicio que existe para nuestros cerebros”.

Mejorar la presencia individual en la web

Esta meta se relaciona con aquellas personas que necesitan que su nombre esté bien posicionado en los los buscadores, principalmente en Google. Para poder mejorar en este aspecto, tener un perfil de LinkedIn actualizado puede representar una buena medida. De la misma forma, las cuentas de Twitter, Instagram y Facebook deben tener una constante revisión y sólo la información que el usuario quiere mostrar.

Combatir la desinformación en internet

Los contenidos engañosos y noticias falsas que pululan en la red son de los grandes desafíos con los que deben combatir los ciudadanos digitales alrededor del mundo y es por esa razón que algunas naciones han planteado crear una responsabilidad editorial en redes sociales, sin embargo, también es tarea de los usuarios mejorar sus procesos respecto a la información que consumen.

No compartir noticias que llega a grupos de WhatsApp sin ningún tipo de filtro es uno de los pasos fundamentales. Después, googlear la nota y ver que se encuentra en más de un sitio es lo recomendable. Otros aspectos a considerar es el medio donde se publicó y la publicidad del sitio, pues si es excesiva, podría tratarse de un portal poco confiable.

Bajar de peso

Uno de los propósitos de Año Nuevo más comunes, es bajar de peso y para este objetivo, la tecnología también puede ser un importante aliado. A través de aplicaciones, pulseras de actividad, relojes inteligentes e incluso gadgets fitness se pueden establecer registros con los cuales alcance este objetivo.