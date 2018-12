Diseñaron una caseta para perros insonorizada que aísla el estruendo de los fuegos artificiales

Se acerca el fin de año, y lo que para muchos resulta una fiesta, para otros es una auténtica tortura. Con el cierre del 2018, cientos de miles de fuegos artificiales cruzarán el cielo a lo largo y ancho del planeta, acompasados por el estallido de millones de petardos. Un estruendo que para la gran mayoría de los perros convierte la madrugada del 1 de enero en la peor noche de todas.

Pensando en el terror inconsolable que sienten estos animales, los ingenieros de la marca de autos Ford han ideado una caseta futurista que permite insonorizar el estrépito de la pirotecnia, y cualquier ruido del exterior.

Denominada "la caseta tranquila" esta pequeña guarida utiliza la tecnología Active Noise Control, integrada en los vehículos de la firma. A través de una serie de paneles, el refugio cancela los sonidos y los reduce drásticamente, logrando evitar la ansiedad y angustia del can.

Los micrófonos localizados en el exterior de la caseta captan el estallido de los fuegos artificiales y lo transforman en una frecuencia opuesta que anula la vibración casi por completo. El sistema combina así el control de ruido activo con paneles de cancelación del sonido.

Además, las paredes y el techo que cubren el refugio están fabricados con materiales aislantes que se asemejan a los presentes en salas de cine o auditorios de música. Esta tecnología atenúa aún más el sonido de las detonaciones.

Con esto, los ingenieros de la marca han conseguido que su proyecto se convierta en un espacio ideal para que los perros escapen del bullicio de las fiestas. Según informaron a través de un video en Youtube, la caseta cuenta con una puerta automática para que el animal pueda entrar y salir cuando desee, y un sistema de ventilación insonorizado.

El pasado noviembre, algunos medios nos hacíamos eco del caso de Winston, un perro que murió de un infarto en Reino Unido al no poder soportar el estampido de los fuegos artificiales que detonaron unos individuos cerca del refugio en el que el can se encontraba.

Su caso por supuesto no es el único, y miles de perros desaparecen en el mundo durante estas fechas al correr despavoridos cuando escuchan las explosiones de petardos y fuegos artificiales.

Por este motivo y por el sufrimiento incontrolable que padece el animal, el nuevo invento de Ford ha despertado el interés de muchos propietarios de animales. Sin embargo, este aún se encuentra en fase de prototipo, por lo que aún habrá que esperar para conocer detalles como el precio, los lugares de distribución o la fecha en la que saldrá a la venta.

De momento, el próximo 31 de diciembre los perros tendrán que seguir huyendo para esconderse atemorizados debajo de la cama. Pero quién sabe si el próximo año, al menos unos pocos, puedan pasar unas Navidades tranquilas, protegidos por las paredes de esta caseta del futuro.