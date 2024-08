Rosario: se estrelló una avioneta contra una fábrica y dicen que el piloto era un exempleado

Una avioneta cayó sobre una planta industrial de la ciudad de Rosario y las autoridades confirmaron que el piloto murió. De acuerdo a las primeras informaciones, el avión ligero se estrelló sobre una empresa de oxígeno, sin riesgo de explosión. Y tan impactante como el hecho en sí mismo, son los datos de quién fue su protagonista y sus motivos.

El hecho ocurrió este viernes al mediodía cuando el servicio de emergencias fue alertado por una avioneta que se estrelló sobre el techo de la multinacional "Air Liquide", ubicado en la avenida Presidente Perón al 7800, Rosario.

Hoy en Rosario, una avioneta chocó contra la fábrica Air Liquide. Por lo que se supo, el piloto era un ex trabajador que había sido despedido días atrás y su ultima publicación en redes un rato antes había una foto suya en el avión diciendo: "a los grandes mentirosos". 🧵 pic.twitter.com/HzDa5qFKTm — Iván Pilcic (@Ivan_Pilcic) August 9, 2024

En este marco, se realizó un operativo en la zona y se decidió vallar la zona por una posible explosión ya que la empresa es líder en gases, tecnología y servicios para la industria y la salud. Sin embargo, se destacó que no hay riesgo.

"Está descartado cualquier riesgo de explosión. Fueron evacuadas la empresa del hecho y las aledañas. Hay unas cinco dotaciones de Bomberos trabajando adentro y afuera de la planta afectada. La avioneta tiene una inscripción del Aeroclub de Rosario. Aparte del piloto no hay heridos. Esto pasó cerca de los tubos de oxígeno, es un milagro", informó Daniel Acosta, jefe de la Policía de Rosario, en Cadena 3.

Aunque el motivo por el cual la avioneta se estrelló todavía está en etapa de investigación, surgió una hipótesis que llama la atención. De acuerdo a lo viralizado en algunos medios locales, el piloto que falleció sería un ex empleado de la empresa que meses atrás fue desvinculado, por lo que se estima que sobrevoló la planta y se estrelló adrede emulando uno de los casos de la película “Relatos Salvajes”.

En medio del operativo las autoridades de seguridad de la provincia confirmaron que el piloto murió en el lugar. Todavía no está confirmado, pero el presunto piloto suicida se apellidaba Medina. Su última publicación en redes un rato antes del hecho -que no fue una tragedia mayor por no dar en zonas críticas de la planta industrial- había una foto suya en el avión diciendo: "A los grandes mentirosos".

"Investigadores de la Junta de Seguridad en el Transporte se dirigen al lugar del accidente ocurrido con la aeronave Cessna C- 152 matrícula LV-OJF, en Av. Presidente Perón altura 7600, Rosario, Santa Fe, a aprox. 14.00 h UTC. La investigación está a cargo de las Sedes Central y Rosario", señalaron desde la cuenta de la JST.