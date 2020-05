Murió una mujer evacuada del geriátrico de Belgrano

Una anciana que contrajo coronavirus en el geriátrico Apart Incas del barrio porteño de Belgrano murió ayer, con lo que ascienden a 7 los fallecidos que estuvieron alojados en ese centro asistencial, en tanto que las familias de las víctimas reclamaron la detención e indagatoria de los dueños del establecimiento.

Se trata de Dora Verón, quien estaba internada en la Clínica Osecac de la localidad bonaerense de Merlo, dijo el abogado de las familias de las víctimas, Ignacio Trimarco, quien agregó que otros 18 adultos mayores que fueron evacuados de ese establecimiento continúan internados con covid-19.

Por su parte, las familias de las víctimas reclamaron la detención e indagatoria de los dueños del geriátrico, aunque para la fiscalía la primera medida no es necesaria, dado que no fue acreditado el peligro de fuga, los imputados se presentaron espontáneamente, constituyeron domicilio junto con su abogado y demostraron tener arraigo, según se pudo saber de fuentes judiciales.

“La mayoría de los internados están delicados y algunos están mejorando”, aseguró Trimarco ayer.

Entre el martes y miércoles, Trimarco indicó que se tomaron “15 testimoniales de los familiares de los damnificados”.

También agregó que “llegó a la fiscalía el material secuestrado luego de un período de desinfección” de las pruebas, entre ellas, “computadoras, historias clínicas y los ingresos y egresos al geriátrico del personal que trabajaba” allí.

Trimarco destacó que entre el material de prueba figura el disco rígido de las filmaciones del exterior y el interior del geriátrico, que permitirá saber cómo se encontraban los adultos mayores “en todo este tiempo que se está investigando”.

“El disco rígido permitirá, por ejemplo, saber si estaban aislados, en qué condiciones de seguridad se encontraban y si se les tomaba o no la temperatura”, dijo el abogado.

Añadió, además, que comenzaron a “analizar las historias clínicas de todos los residentes” y que están examinando la posibilidad de derivar la causa “a la Justicia Federal”.

Al respecto, los familiares también reclamaron que la causa pase al fuero federal y se investiguen posibles delitos contra la salud pública, algo que deberá resolver la jueza Lorena Tula del Moral, del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que por ahora investiga el caso como “abandono de personas”.