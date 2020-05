Villa amplió la denuncia contra su expareja y la acusó de robo y agresiones

El futbolista Sebastián Villa amplió ayer ante la Justicia la denuncia por "extorsión" que había realizado contra su ex pareja, Daniela Cortés, quien a su vez inició una causa penal por violencia de género en la que el jugador de Boca será indagado el próximo miércoles.

Martín Apolo, abogado del futbolista, dijo que "la declaración de Villa ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Esteban Echeverría, a cargo de Verónica Pérez, fue "muy completa y detallada".

Según el escrito, Villa dijo que conoció a Cortés en 2018 a través de la red social Instagram, que desde entonces tuvieron varias idas y vueltas y la calificó como "celosa".

Aseguró que, en una ocasión, la joven le sustrajo dinero, alrededor de 400.000 pesos, luego ella se fue a Colombia y que cuando él le reclamó la plata ella le dijo que la había depositado en un banco de ese país por seguridad. También la acusó de robarle una pulsera y pedirle constantemente dinero.

Respecto de los últimos días en que estuvieron juntos en un country de la localidad bonaerense de Canning, al comenzar la cuarentena por el coronavirus, Villa dijo que primero fue "excelente", pero "luego empezaron los celos y las agresiones verbales".

Por eso, afirmó, tomó la decisión de irse, pero fue entonces que, siempre según su relato, Cortés lo golpeó, situación que dijo que tiene grabada en un video.

También dijo que un primo jugador de River, Juan Fernando Quintero, vio ese día a Cortés y que "estaba en perfecto estado", sin heridas a la vista.

Las aclaraciones de Burlando

Fernando Burlando, quien en calidad de abogado patrocinante de Cortés participó de la audiencia virtual, sostuvo: "Lo noté muy rígido y estructurado a este muchacho, y por momentos muy nervioso".

Burlando dijo que el futbolista del seleccionado colombiano trató de "desligarse de una relación de dos años, dijo que eran solo 'noviecitos' y que ella se quedaba en su casa cuando estaba en la Argentina, algo inentendible".

"Villa también dijo que ella le pegaba a él, cuando todos sabemos que era al revés, tras comentar que Daniela le robó 400 mil pesos y una cadena de oro", agregó Burlando.

"Todo eso lo comentó para romper la imagen de Daniela. Desde mi punto de vista, me pareció una declaración muy pobre en su estructura. Le pedí entonces a la fiscal que me deje repreguntar, porque yo oficié de abogado defensor de Daniela, no de particular damnificado, como sí estamos en la causa de violencia de género", añadió.

"Él decía que no era la novia, que no convivían, pero cuando estaba en Argentina, estaba 15 días con él... Decía que eran novios o noviecitos. Yo le digo entonces: 'Dígame, ¿tiene anillo de compromiso?'. Y él me responde: 'No, tenemos pero no de compromiso'", contó el abogado.

En cuanto a la "extorsión" denunciada por el jugador de Boca, el abogado de la defensa expresó: "Él dice que Daniela le pidió 100 mil dólares cuando estaba en Colombia y luego le pidió 50 mil dólares más acá".

"No es de hombre esta declaración y no le va a gustar nada a Daniela cuando la conozca. Hasta ahora parecía que no había guerra, pero esta declaración empeora la situación", cerró Burlando.

Más detalles de la causa

Villa declaró en forma virtual ante la fiscal Pérez, en la causa en la que también interviene el juez de Garantías 7 de Lomas de Zamora, Horacio Hryb, con sede en Ezeiza.

Ambos también entienden en la causa penal presentada por Cortés contra Villa el 28 de abril pasado, por violencia de género. Dos días después, la mujer declaró durante tres horas y denunció agresiones físicas y psicológicas.

En el marco de ese expediente, el futbolista del seleccionado colombiano -de 23 años- será indagado el 13 de mayo.

La joven había publicado en las redes sociales, el lunes 27 de abril, fotos con heridas en su rostro y marcas en sus brazos, piernas y cabeza, con fuertes acusaciones contra su expareja.

En su denuncia penal, Cortés habló de "golpes reiterados, amenazas y extorsión" contra ella, su hija de 6 años y sus padres -quienes viven en la ciudad colombiana de Medellín- y el intento de echarla de la vivienda que compartían ambos en el barrio privado Saint Thomas, de Canning.

Además, dijo que "por culpa de los golpes" del jugador ella perdió un embarazo. Tras las denuncias, sobre el jugador pesa la prohibición judicial de salir del país por 30 días y una restricción perimetral de 1.500 metros.