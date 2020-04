Los fines de semana

Al igual que la vida antes de la cuarentena, la mayor oferta de recitales se dio el sábado, desde temprano, cuando a las 17:30 Abel Pintos inició un Instagram Live Story que sumó 106 mil espectadores.

A la misma hora, Fabi Cantilo arrancó su Casapalooza ante 1.500 personas y les dio la bienvenida diciendo: “No tengo idea cómo es esto, aprendí sola. No los veo, pero bienvenidos”.

Al terminar el show leyó los mensajes de agradecimiento y felicitaciones de sus fans, pero revisó el material y no quedó conforme con el sonido, así que decidió borrarlo de las redes, y lo irá subiendo a Youtube grabado apropiadamente.

Media hora después de Abel y Fabi, Gustavo Cordera hizo lo propio desde su casa en Uruguay y su cuenta de Instagram. Y fue el primer sorprendido: hubo más de 1.000 personas mirándolo en vivo y los videos hoy tienen más de 50 mil visitas en Facebook.

“Nunca jamás -asegura- tuve esta repercusión en mi etapa como solista. Me dio muchas ganas de compartir algunas canciones mías que en esta realidad cobran un nuevo sentido. Tuve que vencer mis resistencias porque solo utilizo mi guitarra para componer. Pero lo hice porque era mucho más importante acercarme a la gente, que creo que está en un estado de desesperación y de pánico, igual que yo”.

Agrega: “Lo que intenté en los dos vivos que hice fue que la gente se pudiera detener, ir para adentro y estar lo más calma posible. Es muy parecido al slogan de 'quedate en casa', pero le doy un sentido mucho más profundo: quedate adentro, adentro tuyo. Quiero creer que en este momento los seres humanos podemos abrazarnos, por lo menos simbólicamente. El arte empieza a tener un sentido más profundo y amplio del que tenía hasta ahora, que era casi puro entretenimiento. El arte va a retomar su función primordial, que es el poder de emocionarte, abrirte la cabeza y hacerte mejor persona”.

Exactamente a la misma hora que el ex Bersuit, Santi Aysiné, inició su propio recital online desde su cuenta de Instagram, y sorprendió al tener más espectadores en vivo que Fabi y Cordera. Un dato: los shows que sigue haciendo el ex-Salta La Banca solamente se pueden ver mientras se van desarrollando, porque después no los conserva.

La jornada se completó con el atractivo line-up del BandaInvitadaFest (por ejemplo Paula Maffía y Loli Molina) y el Lado A de las AxeMusic Live Session en la cuenta de @axeargentina, donde estuvo el ascendente y muy popular freestyler Trueno.

La multiplicidad de opciones para cortar el aburrimiento y el tedio del encierro se repitió al día siguiente. Picaron en punta Lali Espósito y Chango Spasiuk, seguidos por Juan Quintero y Piti Fernández. El acordeonista, que sumó 80 mil reproducciones en su Facebook, explica: “Simplemente quería tocar para la gente, porque me venían pidiendo que tocara más. Fue bastante espontáneo porque no tengo un estudio ni una manera de aislarme totalmente como para hacerlo más hi-fi, entonces preferí hacerlo de una manera más informal, donde se vea toda la situación doméstica. No lo estructuré pero sí quería decir algunas reflexiones que me parecían importantes. Y vale la pena aclarar que nadie me pagó un peso por hacerlo, ni un solo centavo, ni privado ni público ni institucional”.

Esa noche, Los Pericos culminaron la cuarentena que habían decidido pasar juntos desde que regresaron de México, y dieron un recital por Instagram y su canal de YouTube, con apoyo de PedidosYa y a beneficio de Fundación Sí. Según Juanchi Baleiron, “el show fue armado en base a las canciones, tanto clásicas viejas como clásicas 'hiteras', además de hablar un poquito de la realidad y por sobre todo hacer visible para todo el mundo lo que es la Fundación Sí y especialmente el trabajo que están haciendo ahora. PedidosYa aportó dinero para mercadería y para que los chicos de la fundación acerquen sus cosas”.

Para cerrar la maratón en un tono más distendido, con anécdotas y charlas entre amigos, la dupla Nico Landa y Cuino Scornik estuvo a pantalla partida en Instagram, dispuestos a hablar de sus trabajos como compositores de Juan Ingaramo, Salvapantallas, la Sole y la nueva cortina para Tinelli hecha con Coti Sorokin. “Hubo unas 170 personas, nos hicieron muchas preguntas y la pasamos bárbaro”, dice Cuino, confirmando la importancia de los encuentros para acercarse al público y pasar un buen momento juntos, alejados por un rato de la dura realidad.