En cuarentena: el boom de los recitales por las redes sociales

Desde el comienzo de la cuarentena, los recitales online se fueron convirtiendo en una de las grandes tendencias que surgieron a la sombra del avance de la pandemia, y la cantidad de conciertos filmados o transmitidos en vivo por los artistas desde sus casas no para de crecer.

Todo vale, desde encuentros para unos pocos cientos de personas hasta shows para millones, en busca de nuevas maneras de seguir en contacto con su público, más allá del aislamiento.

La danza de los números ya había mostrado la impresionante dimensión de esta veta cuando Fito Páez trasladó la presentación de su nuevo disco, La conquista del espacio, en el Monumento a la Bandera a la intimidad de su living, sumando más de 1.7 millones de reproducciones.

Cinco días después, Pedro Aznar había marcado otro hito al marcar picos de 67 mil personas mirando en vivo un concierto que hoy supera 1.5 millones de vistas en su cuenta de Facebook.

Es verdad que no se trata de una carrera, no es una competencia y seguramente nadie busca batir récords. Pero que los hay, los hay y los habrá, al menos hasta tanto se vuelvan a organizar recitales “a la vieja usanza” y mientras estos shows online sean la única manera de despuntar el vicio, de seguir en contacto con los fans y de brindar un pequeño bálsamo entre tantas noticias que asustan.

Horacio Gambarte, por ejemplo, la semana pasada decidió hacer un Live en su Facebook que explotó de espectadores virtuales.

“Fue una muy buena y nueva experiencia. El primer reacomodamiento en mi cabeza fue entender dónde estaba”, expresó a Democracia.

“El que aparecía frente a mí no era un público, que es a lo que estoy acostumbrado. Era yo cantando en el comedor de mi casa con corazoncitos que subían por la pantalla”, manifestó.

“Lo disfruté. Hubo más de 700 reproducciones y se vio por todos lados como en Mar del Plata, Buenos Aires, Rosario y Suiza. Me quedé con ganas de hacer otro”, subrayó.

“Saturación de videos en vivo”

En las próximas semanas, por lo menos, no habrá ni recitales, ni festivales, ni obras de teatro, en vivo y con público presente.

Las medidas de prevención y cuidado se están tomando en todo el mundo y así es que incluso grandes festivales como el Coachella en Estados Unidos o el Lollapalooza en Argentina se postergaron.

Para hacerle frente a la situación que económicamente detiene la industria del espectáculo, los artistas de diferentes estilos se unen y producen en línea, con las redes sociales como principal soporte.

En diálogo con este diario, Guido Covini, cantante de Parientes explicó: “Esta manera de cantar en vivo es distinta porque tenés una interacción de ida y vuelta con la gente que te está mirando. Es un tanto fría desde el punto de vista de estar cantando frente a un artefacto, pero más cálida que cantar solo”.

“Permite la comunicación y suplir la necesidad de llegar a la gente sin tener contacto físico. Por lo menos en Instagram, que es la plataforma más utilizada, se pierde un poco la calidad del audio. Lo positivo es que hay comunicación”, afirmó.

“Hoy en día están todos con los celulares y hay una saturación de videos en vivo tremenda por lo que no hay que abusar de salidas en vivo”, subrayó.

Graban a distancia

También existen los músicos que se graban a distancia, desde sus casas. Luego mezclan, se filman y arman un video con pantalla dividida.

En este caso, los artistas Raúl y Pablo Pablo Paulucci (padre e hijo) interpretaron la milonga "Los ejes de mi carreta" de Atahualpa Yupanqui.

“Tiene un arreglo musical hecho en estilo de folklore contemporáneo, con bajo eléctrico, que inicialmente iba a ser un tutorial de "Milonga campera en el bajo" pero terminó siendo una versión cantada”, expresaron. Fue grabado en el Estudio Malevaje.

Por ejemplo, los integrantes de organismos artísticos estables depedientes del Ministerio de Cultura grabaron un video con 188 intervenciones desde la casa de cada uno de ellos que plasma una versión del Himno Nacional Argentino.

Del registro, que ayer se subió la cuenta de Facebook de la Dirección Nacional de Organismos Estables, participaron integrantes de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, de la Orquesta Sinfónica Nacional, de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía y del Coro Polifónico Nacional.

También tomaron parte elencos del Coro Polifónico Nacional de Ciegos Carlos Roberto Larrimbe, del Coro Nacional de Niños, del Coro Nacional de Jóvenes y del Programa de Formación Artística Escuela de Canto Coral.

Mientras que las personas que son parte del Ballet Folklórico Nacional y Compañía Nacional de Danza Contemporánea colaboraron de la edición de un video que demandó una semana de trabajo, contaron a Télam desde Organismos Estables.