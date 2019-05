Se filmó disparando un arma en su colegio

Un alumno de una escuela secundaria de La Tablada de tan solo 15 años protagonizó un video en el que dispara un arma de fuego y, según algunos compañeros de clase, habría amenazado con cometer una masacre dentro del colegio al que asistía, una amenaza que no fue comprobada hasta ahora.

El hecho tomó preponderancia durante el último fin de semana, cuando entre estudiantes y padres del Instituto Madre Mercedes Pacheco, ubicado en la calle Polonia al 1400, en Lomas del Mirador, se comenzó a viralizar la filmación del joven que disparaba al aire con un arma de fuego.

El alumno, a quien la comunidad de la escuela se refiere como “I.”, de 15 años, habría afirmado a unos compañeros que planificaba realizar una masacre dentro del Instituto. El video llegó a los teléfonos y computadoras de los padres de los compañeros en el último fin de semana.

Así, entre los padres de los alumnos se creó un grupo de WhatsApp y de manera rápida se tomaron algunas decisiones, entre ellas pedir una reunión con los directores de la entidad educativa, hacer la denuncia en la Comisaría de Lomas del Mirador Policía Bonaerense y no enviar a los hijos a la escuela durante la jornada del lunes. La causa quedó a cargo de la UFI de Menores de La Matanza a cargo del fiscal Marcelo Gemignani, bajo la calificación de averiguación de ilícito e intimidación pública, según indicaron fuentes de la investigación a Infobae.

Durante el mismo lunes, desde el colegio se resolvió no expulsar al alumno, pero sí se le abrirá un sumario administrativo junto al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, la Policía avanzó con el análisis del caso y pudo llegar al origen del video. Los investigadores confirmaron que el arma pertenecía a un tío del joven, un empleado ferroviario que se desempeña actualmente como custodio personal.