Cruce entre un jefe policial y la pareja de la mujer policía asesinada

A la angustia y la desesperación que sufre por estas horas la familia de Lourdes Espíndola, la mujer policía de 25 años que está con muerte cerebral tras ser baleada por ladrones en Ituzaingó, se le sumó un capítulo también triste este domingo por la tarde cuando el jefe de la Policía Bonaerense se acercó al Hospital Posadas para visitar a la joven.

Horas antes, y mientras Lourdes ya estaba internada luchando por su vida, Fernando Altamirano (34), su pareja, había tenido duras palabras contra el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. El insulto no quedó en el olvido para el jefe de la Bonaerense.

“Cuando me vino a saludar, le dije: ‘¿Así cuida usted a su personal?’, y él saltó prepotente diciéndome: ‘¿qué te pasa, pibe?’”, contó ayer por la mañana Fernando, también agente de la Bonaerense, al ser entrevistado.

“Después me acerqué y le pedí disculpas por hablarle así y le quise entregar mi credencial, pero no me la quiso agarrar.

Entonces se acercó a mí y me dijo: ‘Comportate como un hombrecito...’. Me parece que no debería haber actuado así”, cerró.

Entre lágrimas, contó que había pasado toda la noche con Lourdes, cuyo estado es irreversible y en un comunicado del Hospital Posadas se detalló que tiene “muerte cerebral” y que sus órganos serán donados.

“Me pidió disculpas por lo que dijo, yo le dije que en este momento se tiene que comportar como un verdadero hombre, como un verdadero policía, que está acompañando a Lourdes y a su hijo, en este momento. Nuestra verdadera función no es hacer este tipo de comentarios, que no ayudan para nada, menos entre policías, sino buscar a los delincuentes que es lo que ordenamos desde el primer momento”, había dicho Perroni tras su paso por el Posadas.

Fernando, además, confesó que analizará junto a su familiar alejarse de la Policía Bonaerense: “Sin dejar de luchar por los derechos de mis compañeros. Espero que este caso no quede en el pasado”.