A los 62 años un vendedor ambulante cordobés terminó la primaria siendo abanderado

Pedro Abaca es un vendedor ambulante de Córdoba que, contra todas las trabas, se recibió de la primaria a los 62 años.“Ya le dije a la señorita Mercedes que el año que viene me siga dando deberes para hacer en mi casa, así no me olvido de lo que aprendí”, sostuvo con orgullo.

“Yo no sabía leer ni escribir y quería aprender muchas cosas. Antes me daban una dirección en un papel y no entendía, me perdía. Ahora puedo defenderme y estoy más tranquilo”, agregó el hombre que se dedica a vender los rollos de papel para el ticket de los viajes a los taxistas y paraguas en los días de lluvia, según cuenta el diario La Nación.

“Tenía que dejar mi trabajo para venir a clases y tomarme dos veces el colectivo, que está muy caro. Cuando llovía, me acercaba al hogar y le pedía permiso a la maestra para vender los paraguas. Ella siempre me decía que sí”, aseguró Pedro.

Hace dos semanas, Pedro logró su objetivo de graduarse. Además, fue elegido abanderado por su compromiso y su asistencia a clases. Al acto de final de curso asistieron su mujer y nietos.