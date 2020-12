Síntomas para prestar atención

“Hay un síntoma entre quienes padecen trastornos alimenticios que se llama distorsión de la imagen corporal -explica la psicóloga especialista en tratamiento sobre Bulimia y Anorexia, Olga Ricciardi- por el cual ven distorsionado su cuerpo, por lo que buscan adelgazar en forma permanente porque nunca ven el cuerpo adelgazado, siendo el inconsciente el que genera una distorsión de la imagen corporal. En este marco también va a haber una distorsión de la noción de cantidad, y así una porción de alimento no es lo mismo para una persona que padece anorexia que para otra que no la padece”.

“En el caso de la bulimia -agrega- otro trastorno alimenticio, que quiere decir ‘hambre de buey’, hay una necesidad de incorporación de alimentos, una ingesta desmedida, de una manera muy primitiva, muy pulsional, en donde los alimentos son ingestados a gran velocidad, que en general se hace en momentos en que la persona está sola. A esta situación se la llama “atracón”, en donde la ingesta no tiene nada que ver con la necesidad de comer sino con una impulsión que lleva a llenar un vacío imposible de llenar con alimentos, que tiene que ver con el mundo afectivo, y después viene el vómito inducido vinculado a la necesidad de deshacer ese acto que genera mucha culpa”.