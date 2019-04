Casi 20 millones de niños en el mundo no están vacunados

Alrededor de 20 millones de niños en el mundo no están vacunados o lo están de forma incompleta, alertó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS) con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización 2019, que se celebra cada año del 24 al 30 de abril.

La Semana Mundial de la Inmunización busca promover la vacunación para proteger contra las enfermedades a las personas de todas las edades. “Cada año, la inmunización salva millones de vidas y en todo el mundo se la reconoce ampliamente como una de las intervenciones de salud más costo eficaces y que da mejores resultados”, expresan desde el organismo. Sin embargo, aseguran que “sigue habiendo en el mundo cerca de 20 millones de niños no vacunados o vacunados de forma incompleta”.

Este año, bajo el lema “Protegidos colectivamente: ¡las vacunas funcionan!", el objetivo es "lograr que se vacune a ese niño de cada diez que sigue sin acceder a la inmunización".

En ese marco, destacó que "se realizaron enormes progresos” en los últimos años, pero que “los logros alcanzados son frágiles".

"En 2017, el número de niños inmunizados -116,2 millones- fue el más alto notificado hasta la fecha. Desde 2010, 113 países introdujeron nuevas vacunas, sin embargo las metas relativas a la erradicación de enfermedades muestran retraso, lo que generó que en los dos últimos años se hayan registrado brotes de sarampión, difteria y otras enfermedades prevenibles", informó.

Para que las personas en todo el mundo puedan sobrevivir y prosperar, los países deben intensificar sus esfuerzos a fin de asegurar que todas las personas tengan acceso a los beneficios de las vacunas, que contribuyen a salvar vidas.

Es por eso que la "la ampliación del acceso a la inmunización es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la reducción de la pobreza y la cobertura sanitaria universal", agregó el organismo.

La OMS destacó que la mayoría de los niños excluidos de la vacunación "son los que viven en las comunidades más pobres, marginadas y afectadas por conflictos".

Por otra parte, según un informe publicado por importantes organizaciones sanitarias, los casos de sarampión aumentaron notablemente y varios países sufrieron brotes intensos y prolongados de la enfermedad debido a una insuficiente cobertura de vacunas.

“El resurgimiento del sarampión es motivo de gran preocupación, ya que se han producido brotes en todas las regiones, en particular en países que habían logrado eliminarlo o estado cerca de conseguirlo”, expresó la Dra. Soumya Swaminathan, Directora General Adjunta de la OMS.

“Sin medidas urgentes para aumentar la cobertura vacunal e identificar poblaciones con niveles inaceptables de niños infrainmunizados o no inmunizados, corremos el riesgo de perder décadas de progreso en la protección de los niños y las comunidades contra esta enfermedad devastadora, pero totalmente prevenible”, agregó.

Esta enfermedad se puede prevenir con dos dosis de una vacuna que es segura y eficaz. Sin embargo, durante varios años, la cobertura mundial con la primera dosis se ha estancado en un 85%. “Esto está muy lejos del 95% necesario para prevenir los brotes, y hace que muchas personas sean vulnerables a la enfermedad. La cobertura con la segunda dosis se sitúa en el 67%”, precisaron desde la OMS.

Por este motivo, es importante realizar esta campaña para promover la vacunación y proteger contra las enfermedades a las personas de todas las edades.