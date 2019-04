Alerta por Sarampión: la OMS informó que se triplicaron los casos en el mundo

"Al día de hoy, en 2019, 170 países han informado de 112.163 casos de sarampión a la OMS. El año pasado en la misma fecha, se habían contabilizado 28.124 casos de sarampión en 163 países. Esto representa un aumento de casi 300% a escala mundial", indicó la agencia de la ONU en un comunicado, además de precisar que se trata de cifras provisionales y todavía incompletas.

Sin embargo, estos datos son alarmantes e indican una tendencia que va en aumento, teniendo en cuenta que esta enfermedad es una de las más contagiosas del mundo.

De acuerdo con la información brindada por la Secretaria de Salud de la Nación, “el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente grave, que se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado”. Y detalla que afecta sobre todo a niños y en algunos casos puede ser letal.

En Argentina, la vacuna Triple Viral forma parte del calendario obligatorio de vacunación, y es efectiva en la prevención de este virus. Se administra en dos dosis, una antes del primer año de vida y un refuerzo al ingreso escolar, o para adultos que no la hayan recibido.

Según la información brindada por la OMS, “la vacunación contra el sarampión provocó una caída del 80% en las muertes por esta enfermedad entre 2000 y 2017 en todo el mundo”. Sin embargo, asegura que “a pesar de que se dispone de una vacuna segura y rentable, en 2017 hubo 110 000 muertes por sarampión en todo el mundo, principalmente entre niños menores de cinco años”.

Entre los grupos de riesgo se encuentran los chicos no vacunados, que tienen el mayor riesgo de sarampión y sus complicaciones, incluida la muerte; las mujeres embarazadas no vacunadas así como cualquier persona no inmune, que no haya sido vacunada o haya sido vacunada pero no haya desarrollado inmunidad.

Alerta en Argentina

La Secretaria de Salud emitió el primer alerta epidemiológico el 4 de abril luego de confirmar que un turista ruso con sarampión circuló por el país en pleno período de transmisibilidad y con peligro de diseminación del virus.

El pasado viernes actualizó el alerta al confirmar un caso de sarampión en la ciudad de Rosario, vinculado con el turista ruso. Se trata de un hombre de 36 años que habría tenido contacto con el extranjero en un vuelo comercial el día 16 de marzo desde Puerto Iguazú, Misiones, a Buenos Aires.

Con el caso actual, suman cuatro los casos confirmados notificados en lo que va de 2019 en Argentina. Los tres previos fueron importados y el actual está en investigación.

Brote en Estados Unidos

Desde hace unos días, se disparó un alerta de emergencia pública en Nueva York debido al peor brote de sarampión que sufrió la ciudad en las tres últimas décadas.

En octubre de 2018 se detectó el primer caso de sarampión en un menor, y desde ese momento, el brote se fue propagando, hasta alcanzar los 495 infectados por sarampión en todo Estados Unidos, de los cuales, 280 se han contabilizado en Nueva York.

La enfermedad ha afectado, principalmente, a niños y jóvenes menores de 18 años, y se ha propagado en comunidades judías ortodoxas que evitan las vacunas.

Debido a la rápida propagación de la enfermedad, se ha declarado en los últimos días el estado de emergencia en cuatro distritos de Williamsburg, y se ha instado a los vecinos a vacunarse de manera obligatoria en un plazo breve.

El movimiento antivacunas

A pesar de las ventajas que ofrecen las vacunas y de las extensas campañas de concientización, algunas personas se niegan a utilizarlas y realizan anti campañas para convencer a otros de que no las utilicen.

Entre los argumentos, exponen que genera efectos secundarios, así como la defensa de su libertad a la hora de cuidar su salud y la de sus hijos. También, durante mucho tiempo se ha dicho que está relacionado con el autismo, algo que fue científicamente demostrado que no es así.

De acuerdo a la OMS, los “antivacunas” son, junto a la obesidad, la contaminación, el ébola, el dengue y el Sida, las más grandes amenazas a las que la Humanidad se enfrentará en 2019.

Este movimiento está relacionado directamente con el aumento global del 30% de casos de sarampión y el resurgimiento de enfermedades en áreas donde estaban prácticamente erradicadas.

La aplicación de las vacunas por una gran parte de la sociedad no solo evita que las personas vacunadas padezcan la enfermedad en cuestión, sino que ayuda a mantener la inmunidad del grupo ayudando a que las personas más vulnerables, como adultos mayores o niños, no caigan en la enfermedad.

La OMS calcula que las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas al año, y que si se universalizaran lo harían con otro millón y medio.