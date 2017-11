Diabetes: por qué 7 de cada 10 pacientes tienen dificultades para cumplir el tratamiento

La tendencia mundial indica que la mayoría de los pacientes con diabetes no logra cumplir con los objetivos que propone el profesional. Esto sucede, según los especialistas, por dos factores: uno médico y otro sociocultural.

Con respecto al factor médico, según el especialista en endocrinología y nutrición Adrián Proietti (MN 102.548), los procedimientos por lo general solo se focalizan en el diagnóstico y tratamiento farmacológico de la enfermedad, con instrumental poco adecuado. A esto se suma un seguimiento lejano por parte del paciente.

El lema de este año en el día mundial de la enfermedad fue “La mujer y la diabetes: nuestro derecho a un futuro saludable”

A su vez, manifestó que existe un factor sociocultural, debido a que es muy fuerte la resistencia al cambio de hábitos de las personas con diabetes hacia una vida más sana, menos sedentaria y con una alimentación balanceada. "Constantemente hay una invasión de alimentos y costumbres que alientan el sedentarismo y el consumo de azucarados", enfatizó.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente hay en el mundo 422 millones de personas con diabetes y en la Argentina, la enfermedad afecta a una de cada 10 personas mayores de 18 años.

La médica especialista en nutrición Virginia Busnelli (MN 110351) remarcó que "hasta épocas recientes la diabetes tipo 1 era casi la única forma de presentación de esta enfermedad en los niños, pero estudios actuales informan un marcado aumento de la incidencia de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, presentándose con mayor frecuencia entre los 10 y los 14 años con predominio en el sexo femenino".

Para la directora médica de CRENYF y miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), "el 85% de los niños y adolescentes con diabetes tipo 2 padece sobrepeso u obesidad, siendo el aumento de peso el mayor riesgo para padecer esta enfermedad en este grupo etario. Existe también alta concordancia entre la diabetes infantojuvenil y la diabetes gestacional materna".

Todo indica que la mejor forma de prevenir a la diabetes tipo 2 es evitar la obesidad desde la temprana infancia y aun antes en mujeres en edad fértil

Y en concordancia con el lema que presenta este año el día mundial de la enfermedad ("La mujer y la diabetes: nuestro derecho a un futuro saludable"), Busnelli consideró que "actualmente todo indica que la mejor forma de prevenir a la diabetes tipo 2 es evitar la aparición de la obesidad desde la temprana infancia y aun antes en mujeres en edad fértil y en la población general, para lo cual es indispensable generar políticas públicas adecuadas y trabajar en la educación para favorecer hábitos de vida saludables y evitar el sedentarismo".

Busnelli enfatizó que "durante los últimos años se generó en los niños un medio ambiente favorecedor de obesidad que posa en cuatro pilares fundamentales". Y enumeró:



1- La familia (predisposición genética, exceso de peso en los padres, malnutrición y falta de tiempo para cocinar, cuidadores inexpertos).

2- Disminución de la actividad física (falta de actividades deportivas, menos áreas de juego, escaso juego al aire libre por calles inseguras para nuestros niños, alta disponibilidad de juegos electrónicos, computadoras y horas pantalla).

3- Alimentación: los niños basan su dieta en alimentos industrializados y favorecidos por la gran publicidad de comidas hipercalóricas que constantemente los estimulan audiovisualmente generando un alto consumo de panadería industrial que suelen tener un elevado contenido de grasas, azúcares, sal, etc. También abusan de bebidas azucaradas, pueden disponer rápidamente de snacks en máquinas expendedoras y consumen en exceso la famosa comida rápida.

4- La sociabilización en torno a la comida se perdió totalmente, ya no se respetan los horarios, perdiendo la rutina alimentaria, salteando comidas, existiendo distintos menúes para cada comensal que se sienta a la mesa.