Un oso entra a un supermercado, ataca a un empleado y se queda dos días saqueando la carnicería

Un oso que se volvió loco en un supermercado en el norte de Japón fue capturado dos días después de atacar a un trabajador, el último de una oleada de encuentros entre osos y personas en el país.

El oso ingresó el sábado al centro de compras en la ciudad de Akita -ubicada 600 kilómetros al norte de la capital del país, Tokio- y atacó a un empleado de 47 años, quien sufrió una lesión leve en la cabeza, dijo la policía.

Pasaron dos días más antes de que las autoridades pudieran atrapar al animal, y en ese tiempo saqueó la carnicería (sección de carnes) y dañó algunos estantes, dijo la policía, citando al gerente de la tienda.

Los ataques de osos se están convirtiendo en un dolor de cabeza cada vez mayor para el país, especialmente en el norte de Japón, donde las cadenas montañosas y la frondosa vegetación proporcionan un hábitat ideal.

Pero el cambio climático está interfiriendo en los calendarios de floración y polinización, alterando las fuentes tradicionales de alimento de los osos y obligándolos a aventurarse a zonas urbanas en busca de sustento, han sugerido algunos expertos.

