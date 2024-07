Shakira, ¿hizo playback? La otra polémica que dejó la final de la Copa América

Después de una jornada que parecía irse de control –incluso para los meticulosos protocolos de seguridad de Estados Unidos- debido a la deficiente organización de la CONMEBOL, más de 65 mil hinchas se acomodaron en sus asientos en el Hard Rock Stadium de Miami, ansiosos por presenciar la increíble final de la Copa América 2024 que consagraría Bicampeona del torneo a la selección Argentina luego de un partido de increíbles vicisitudes. Pero las sorpresas y particularidades para los futboleros no terminarían ahí: el entretiempo fue inusualmente más largo que el tradicional (26 minutos contra 15) para darle lugar a… un show de Shakira que también alimentó otras e impensadas polémicas, porque... la cantante colombiana ¿Hizo playback’

La aparición estelar de Shakia fue breve pero intensa y –es innegable- impactante por el despliegue de luz y sonido. Sin embargo, generó una avalancha de críticas en redes sociales, pues tanto los presentes como los televidentes la acusaron de haber realizado un descarado playback. ¿Fue así?

La incorporación de un espectáculo de entretiempo es una tradición pero en el Superbowl, el en las finales de futbol americano, el más popular en Estados Unidos. Como FIFA ahora busca cautivar al público de ese país con el futbol soccer, ahí es que sale a la cancha Shakira en la final de la Copa América 2024.

El enojo del DT de Colombia

Así las cosas, tras un inicio retardado por los problemas de seguridad al momento de la entrada de los fanáticos al estadio, la final tuvo un espectáculo durante el entretiempo, algo que el DT de Colombia, la selección que terminó como subcampeona, cuestionó duramente: : "El entretiempo debería ser como el de cualquier partido; que sean los 15, como corresponde al reglamento. Porque cuando salimos al minuto 16 fuimos multados. Resulta que ahora hay un espectáculo y podemos salir a los 20 minutos. Los jugadores se pueden enfriar, pero bueno, es para los dos. Me enteré hoy. No lo entiendo…”, dijo el ofuscado DT.

Pero volviendo a Shakira, luego de haber brillado en el Super Bowl de 2020 y en tres mundiales de fútbol —Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014—, la cantante Shakira ofreció anoche un breve concierto de siete minutos.

Como si las redes sociales no hubieran tenido suficiente con los videos del caos que se vivió antes del inicio de la final de la Copa América 2024, lo que le siguió fue Shakira, quien dejó a todos con la boca abierta, y no precisamente por la increíble calidad de su presentación. Muchos usuarios de X (antes conocida como Twitter) la acusan de haber realizado playback, es decir, no haber cantado en vivo y, en su lugar, usar una pista grabada.

Tampoco gustó el repertorio

“Te amo Shakira pero el playback no es digno de la final de una Copa América”, expresó un usuario, reflejando la decepción de muchos otros que esperaban más de la talentosa intérprete.

“Pensé que Shakira iba a cantar y terminó haciendo playback del reggaetón más genérico del mundo”, comentó otro usuario, sumándose a las críticas que inundaron la plataforma.

Además de las críticas sobre su desempeño, surgieron cuestionamientos sobre el pago recibido por la artista. “No debería cobrar US$ 2 millones”, comentaron algunos, citando la información del periodista argentino Juan Etchegoyen, quien reveló el monto pagado a Shakira para su presentación en la final.

La controversia continúa, dejando una sombra sobre lo que debería haber sido un momento estelar en el evento deportivo. Según el periodistas Juan Etchegoyen, Shakira pasaría a cobrar unos US$2 millones por un show de apenas unos cuantos minutos, tal y como vimos en el recinto de Miami, donde Argentina y Colombia se diputaban el primer lugar del certamen.

Recordemos que, durante la inauguración de la Copa América 2024 el 20 de junio, Shakira informó por medio de redes sociales que estaría presente en la final del torneo, programada para el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.