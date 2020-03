Carla Bruni se disculpa tras mofarse de la crisis del coronavirus

“Somos de la vieja generación, no tenemos miedo a nada, no somos feministas, ¡nosotros no tenemos miedo al coronavirus, nada!”, se precipitaba diciendo Carla Bruni a Sidney Toledano, el CEO de LVMH, en un vídeo que data del pasado 28 de febrero y por el que ha sido muy criticada en redes sociales. En las imágenes se puede ver como la esposa de Nicolás Sarkozy fingía toser a las personas que la rodeaban durante su asistencia a un desfile de la Semana de la Moda de París.

Servida la polémica, la ex primera dama francesa ha querido disculparse este fin de semana en sus redes sociales con un mensaje en el que entona el mea culpa al reconocer la desafortunada gracia, pero que también apunta a un montaje deliberado del vídeo para agravar el asunto.