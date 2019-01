Izal vuelve al país para presentar “Autoterapia”

La banda española y autogestiva Izal regresará a Argentina para presentar su más reciente y contundente trabajo “Autoterapia”, que encuentra a los músicos es una etapa de introspección que se combina a la perfección con sonidos rockeros e indie pop, en el marco de la gira homónima que lo llevará a tocar en Buenos Aires y Córdoba.

A cuatro años de su primera visita al país, el cantante y compositor Mikel Izal, Alejandro Jordá (batería), Emanuel “Gato” Pérez (bajo), Alberto Pérez (guitarras), Iván Mella (teclados) volverán a Argentina para presentarse el miércoles 6 de febrero The Roxy La Viola Bar, en Buenos Aires, y el sábado 9 participará del festival Cosquín Rock, en Santa María de Punilla.

El sucesor de “Copacabana”, “Autoterapia”, reúne once canciones que, para Mikel, el artífice del quinteto influenciado por Queen y The Beatles, integran el disco más maduro y personal que alguna vez escribió: “Es el que más tiempo habla en primera persona y es el más introspectivo. Son cartas que me envío a mí mismo”, contó sobre el trabajo que propone reflexión, encontrarse en el mapa y barajar y dar de nuevo.