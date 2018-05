Juan Acosta y Alfredo Casero criticaron a los actores que marchan contra el FMI

Los actores Juan Acosta y Alfredo Casero expresaron su rechazo a la convocatoria que realizaron algunos de sus colegas para marchar mañana al Obelisco bajo el lema “La patria está en peligro”.

“El 25 de Mayo no voy ir a cantar el Himno Nacional y que la Patria está en peligro. La Patria estuvo en peligro con todo lo que se robaron, con los bolsos de López, con Báez, con Jaime, con la hija de Cristina y los dólares en la caja fuerte. No voy a ir porque no está en peligro; estuvo en peligro”, aseguró Acosta en un video.

Al mismo tiempo, Alfredo Casero hizo una transmisión en vivo desde la habitación de un sanatorio a través de su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje a los actores que convocan, a través de la Asociación Argentina de Actores. “Hola, mi nombre es Alfredo Casero y realmente creo que si estamos en peligro por el FMI… por cualquier cosa estamos en peligro y sobrevivimos a los peligros. Lo que se hace muy duro es tratar de sobrevivir a esta forma constante de traba y constante de malograr lo poco que se puede hacer”, aseveró el actor.