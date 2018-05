Se filtró el audio de Jorge Rial contra su hija Morena: "Sé que me vas a traicionar"

Morena Rial desató una guerra contra su padre, Jorge Rial, y las batallas no tienen fin. Ahora, se filtró un audio del conductor que es el que habría provocado las escandalosas declaraciones de Morena.

El audio se viralizó por WhatsApp en las últimas horas y se escucha que el conductor la agrede y la amenaza con ir a golpear a su novio, el futbolista Facundo Ambrosioni.

"¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiás, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda (Córdoba) con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros", se lo escucha decir.

Pero eso no fue todo. Luego dio por hecho una traición: "Y te lo estoy grabando para que después uses esto. Porque lo vas a hacer porque sé que me vas a traicionar. Vos por guita sí lo vas a hacer. Voy para allá ya, voy a cagar a trompadas a tu novio. No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La con... de su madre a todos, harto me tienen".

Recordemos que la revista Pronto publicó que Morena habria utilizado sus ahorros para ponerle un abogado a su suegro, Norberto Fabián Ambrosioni, que tiene una causa judicial por formar parte presuntamente de una mafia que operaba en remates judiciales en Córdoba.

Norberto se encuentra imputado por asociación ilícita, entorpecimiento funcional y coacción, ya que formaba parte de La Trenza, un grupo al que se le atribuye monopolizar los remates judiciales a partir de presiones y amenazas a los oferentes y martilleros, y que terminó con la detención de más de 21 personas.