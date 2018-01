Charly García tocó con el Zorrito Von Quintiero en Punta del Este

Charly García y el Zorrito Von Quintiero tocaron en un conocido club de jazz y restaurante, ubicado en Punta Ballena, en Maldonado, Uruguay. El ex Serú Girán realizó un show sorpresivo con su amigo y colega que cumplió 52 años.

En Instagram, varios usuarios grabaron a los músicos sobre el escenario.

Fue una noche especial y mágica para quienes pudieron disfrutar del talentoso Charly cantando y tocando el piano.

Los músicos se conocen desde hace años: trabajaron juntos y cosecharon una profunda amistad. “Empecé a tocar con García cuando tenía 20 años y ahora tengo 50. Me acuerdo de que él estaba presentando ‘Parte de la religión’”, había contado el Zorrito en una entrevista con Clarín en 2016.

Además, explicó que tuvo la suerte de que el ex cantante de Sui Generis lo eligiera para trabajar habiendo tantos músicos: “En una fiesta, mientras tocaba con Soda, lo veo a Charly, lo encaro, me saco el miedo y le digo: ‘Yo quiero tocar con vos’. El me dice: ‘Bueno, yo te aviso’…".

Para este año, García tiene previsto relanzar material inédito que grabó con PorSuiGieco, la banda que formó con León Gieco, Nito Mestre y Raúl Porchetto en 1974.