Reunión del COPROTUR en Los Toldos: Unidos para el desarrollo turístico

El miércoles 6 de marzo, Los Toldos fue el epicentro de la primera reunión del año del Polo 7 del Consejo Provincial de Turismo (COPROTUR), donde se congregaron representantes de varios municipios junto con otras instituciones, como la Unnoba y la Cámara de Comercio de General Viamonte, siendo recibidos por el intendente Franco Flexas.

Las propuestas de los municipios y entidades participantes serán presentadas el 20 de marzo en el encuentro provincial de Turismo.

Referentes de Lincoln, Pellegrini, Trenque Lauquen, Junín, Alberti, Bolívar, Daireaux, 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares y General Arenales destacaron el atractivo de cada localidad y presentaron propuestas para el 2024.

El evento se caracterizó por el intercambio de programas entre los participantes y poerestablecer un trabajo conjunto, con el objetivo de impulsar el desarrollo turístico regional.

El gerente de Asociación de Comercio, Industria y Producción (ACIP) de General Viamonte, Marcos Rodríguez, participó del mencionado encuentro regional.

Desde la Cámara de Comercio señalaron que apuestan a ese tipo de encuentros que generan oportunidades para comercios y destinos locales.

Una de las referentes participantes, Miriam Bonini, jefa de Producción de Pellegrini, manifestó: “Una reunión muy productiva y gratificante. Pensar en un Pellegrini turístico tal vez para algunos es utopía, pero lo ocurrido hoy es una prueba de que sí es posible, sobre todo cuando se piensa en trabajar en equipo, unidos, pensando en el desarrollo regional. Es la primera vez que Pellegrini participa y me llevo mucha información y buenas ideas para llevar adelante entre municipios. El turismo regional es algo que debemos fortalecer y en ese camino estamos. Hay muchas cosas lindas para conocer y experimentar en la provincia. Hoy redactamos las primeras ideas para presentar el 20 en La Plata, en el encuentro provincial. Me siento orgullosa de lo que hemos hecho y presentarlo acá me dio la seguridad de que estamos en muy buen camino".

Desde General Viamonte, la comuna apuntó: “Estamos trabajando para potenciar el turismo. Uniendo lazos con los demás distritos, buscamos hacer crecer la región y ponerla en el mapa de las mejores escapadas de fin de semana para hacer dentro de la provincia”.