La estremecedora carta del personal de salud de Viamonte

La Asociación de Profesionales de General Viamonte difundió una carta abierta a la población con el fin de visualizar la situación que está atravesando el personal de salud que se encuentra en la primera línea de combate contra el coronavirus y pedir mayor responsabilidad social a los vecinos. El texto comenzó a circular en la noche del domingo.

"Ante la situación sanitaria que nuestro distrito está atravesando, desde la Asociación de Profesionales nos surge la necesidad de emitir nuestra opinión, para que nuestras voces sean escuchadas por la población, y poder compartir la realidad que padecemos en nuestro municipio. Lantablemente no podemos informar con exactitud los casos que tenemos debido al retraso en la entrega de los resultados (83 muestras en espera), teniendo en cuenta que la persona que se hisopa lleva días de incubación, y a esto se le suman las personas infectadas asintomáticas que seguramente ni siquiera llegan al testeo, el número total estamos lejos de conocerlo. Pero sí conocemos los casos que requieren internación, y que en estas semanas han ido en aumento, llegando a la saturación del Hospital y de todos los profesionales que los atienden. Con cuatro vecinos fallecidos cursando Covid-19. Actualmente tenemos nueve pacientes internados con requerimiento de oxígeno por neumonía bilateral. Hemos derivado nueve pacientes mutualizados que fueron aceptados en clínicas de Junín y Pergamino, y sabemos lo difícil que resulta la derivación en pacientes sin cobertura porque lo vivimos en nuestra práctica diaria y que se profundiza con esta situación.

Los médicos y todo el personal de salud, enfermeros, ambulancieros, mucamas, personal de farmacia, laboratorio, lavadero, cocina, seguridad, etc somos pocos y entre nosotros tenemos compañeros aislados, o cursando la enfermedad y con gran tristeza a un colega peleando por su vida conectado a un respirador. Esto lleva a una merma significativa del número de personal especializado y activo en la atención de los pacientes. Por otra parte, mientras nuestro sistema sufre estas bajas, las patologías y la demanda no se detiene. El recurso humano es limitado y vemos con creciente preocupación que todo nuestro esfuerzo de horas, de desgaste físico y emocional sólo, no puede detener esta lucha.

La situación actual es grave, critica y debemos actuar todos desde nuestro lugar, de donde nos toca a cada uno, para poder frenarlo pedimos a la población que no circule, que no haga reuniones sociales, no salga si puede no hacerlo, con la circulación, circula el virus. Seamos solidarios y que no quede en una palabra bonita pero vacía. Queremos que si necesitas un médico, una cama, una ambulancia, el sistema de salud pueda darte la respuesta que mereces. Seamos conscientes. Nuestra vocación hace que estemos acá, día a día peleándola y queremos seguir estándolo cuando nos necesites. Ayúdanos a ayudarte. Quedate en casa".