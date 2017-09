Vecinos de nuestra ciudad marcharon por Santiago Maldonado

GENERAL VIAMONTE

A 30 días de la desaparición de Santiago Maldonado, el pasado viernes, distintas comunidades y organizaciones sociales se dieron cita nuevamente en la Plaza Principal para reclamar la aparición con vida del joven.

Luego de la lectura de los comunicados de Autoconvocados por la Memoria, la verdad y la justicia, Suteba, Comunidad EpuBafkeh, Equipo de educación intercultural Pu Kimeltuchefe, EpuLafken, Fesimubo, Edmundo Fenley (leyó Rossi), Mujeres de Nuevo Encuentro, marcharon alrededor de la plaza y realizaron un ritual mapuche.

A continuación reproducimos algunas de las voces escuchadas: SUTEBA: “El Suteba General Viamonte se suma a los pedidos de juicio y castigo a los responsables de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y exigimos al gobierno nacional que arbitre todos los medios para garantizar la vida e integridad física se Santiago Maldonado y su inmediata libertad.

Resulta inadmisible que en democracia sigamos asistiendo episodios de criminalización de las protestas sociales como la ejercida contra la comunidad mapuche Pu Lof Resistencia Cushamen por la Gendarmería y otras fuerzas de seguridad que derivó en una brutal represión y en la desaparición de Santiago Maldonado, resulta inadmisible que nos cuestionen por educar en derechos humanos tal como lo establece la ley, resultan inadmisibles tantas cosas en estos momentos en Argentina pero exijamos juntos muy fuerte y desde todos los lugares posibles Aparición con vida ya de Santiago Maldonado.”



EPU LAFKEN: “Simplemente leer la carta que el hermano de Santiago compartió en la movida de hace un mes cuando nos encontrábamos en Capital.

El hermano de Santiago Maldonado se paro frente al micrófono y una multitud que luchaba contra el viento y el frio lo escuchaba, explicó que estaba muy nervioso desde la noche anterior por el acto y que entonces empezó a buscar escritos y pertenencias de él. La primera fue una hoja que encontró y fue la que leyó en la Plaza de Mayo. En ella Santiago traza una amplia descripción del régimen social que pone en boca de algunos de los hipotéticos representantes.

“Hola querida población. Somos el gobierno, somos tu gobierno.

Somos los que nos apoderamos de tu vida. A cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasa por tu reloj y tu cabeza, te decimos cómo tenés que venir. Somos los que premiamos a los represores, torturadores, y explotadores y castigamos a los que no son como queremos que sean. Y como si esto fuera poco, existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana perpetuada por las autoridades, ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás mequetrefes cómplices y mercenarios (como empresarios) que sustentan esta miseria y esclavitud instalándola en todas las relaciones de nuestras vidas.

Instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre.

A todo lado que vayas quedará tu grabación capturada. Te podremos ver cuando querramos y comentar cualquier tema sobre ti. Si no eras libre hasta ahora, menos lo serás bajo el sistema Gran Hermano.”