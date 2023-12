Asumieron los nuevos Consejeros Escolares de Leandro N. Alem

Durante la tarde de ayer, se realizó el acto de jura de los nuevos Consejeros Escolares en el exterior del Consejo con la presencia de numerosas autoridades del ámbito educativo, funcionarios comunales y público general.

Así, las nuevas autoridades son Nahuel Medina, que pasa a ocupar la Presidencia del Consejo, y Marina Álvarez como Tesorera. En el mismo acto, se retiró del cargo Rosana Racosta, luego de una larga trayectoria como Presidenta.

En ese sentido, Carlos Ferraris expresó: “Los felicito por haber llegado al Consejo Escolar. Ya saben por supuesto la responsabilidad que van a tener. Les deseo que puedan hacer el mejor equipo porque lo vamos a necesitar, por las 47 instituciones educativas que tenemos en el distrito. Será una tarea dura para todos, pero estoy seguro de que podremos hacerlo, siempre con la vocación de servicio a la educación pública que hemos transitado todos. Eso es lo que va a caracterizar, sin ninguna duda, a estos cuatro consejeros y a todo el equipo de trabajo”.

Además, agregó “desde el Ejecutivo Municipal, y como lo hemos hecho siempre, estaremos a su disposición, dando una mano en lo que haga falta”. Por otro lado, Ferraris sostuvo: “Quiero felicitar especialmente a Rosana por estos doce años en el Consejo. Años de entrega, de vida política pública, que ha ejercido con gran eficiencia, y ha dejado una vara muy alta para que los que sigan en este lugar. Todos la conocen, se han forjado en su escuela, por lo que no tengo dudas de que vamos a tener un Consejo Escolar que será un orgullo, cosa que no pasa en otros distritos, se los aseguro. No siempre hay una vocación de servicio tan importante como acá, ni un trabajo tan responsable, ni un gran vínculo entre todos a pesar de las diferencias políticas”