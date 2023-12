Carlos Ferraris asumió su segundo mandato como intendente de Alem

El domingo 10 de diciembre estuvo cargado de significado democrático. Por un lado, la celebración de los 40 años de democracia recuperada e ininterrumpida, luego de un largo y oscuro período de alternancia entre golpes de Estado y breves gobiernos democráticos. Y por otro, como ratificación de esa democracia triunfante, la asunción a sus cargos de consejeros escolares, concejales y por supuesto, el titular del Ejecutivo Municipal, Carlos Ferraris.

El acto de jura se realizó frente al Palacio Municipal. Luego se fueron entregando las medallas recordatorias a aquellos ediles que dejaban sus cargos: Martín Gómez y Silvia Cernik por la oposición, y Daniel Flamini, Graciela Bogarín, Delia Gatti –quien ocupará la banca que dejó Nancy Grimaldi al asumir como Secretaria de Gobierno- y Omar Pagella. Cada uno de ellos hizo uso de la palabra con emoción y agradecimiento.

Luego, en un breve uso del cargo de Presidente Interino del Concejo, el Concejal Miguel Olguín tomó juramento a los nuevos concejales. Estos fueron: por la oposición Federico Yuresia, José Luis Trápaga y María Virginia Chiponi, y por el oficialismo, Silvina Donati, Héctor Sevillano y Daniel Adami.

Acto seguido se procedió a la votación para consagrar a las autoridades dentro del propio Concejo. Así, resultaron por unanimidad elegidos Daniel Adami como Presidente; Selva Ibáñez como Vicepresidenta 1°; Mariela Aramburuo Vicepresidenta 2°; y Alberto Rotelli como Secretario.

Así, Adami expresó: “Quiero agradecer a los concejales por el honor que me confieren eligiéndome para presidir el Concejo, justamente hoy que conmemoramos 40 años de democracia. También quiero saludar a los concejales que llegan a ocupar nuevas bancas y a aquellos que continúan su mandato, y decirles que más allá de las diferencias políticas, deseo que el trabajo conjunto en el recinto se dé en un marco de respeto mutuo”, y agregó: “Yo pasé parte de mi infancia y toda mi adolescencia en un país sin democracia, viendo el dolor de los míos de muy cerca. Por eso, les pido que celebremos esos 40 años cuidando esa democracia, y tengamos claro que podemos ser adversarios, pero nunca enemigos”.

Por su parte, Ferraris dijo: “Quiero agradecer a todos los presentes, a los legisladores salientes y a los nuevos concejales, que constituyan sus bloques a partir de ahora. Les pido el acompañamiento en estos próximos cuatro años. Felicito al nuevo Presidente del Concejo Adami por asumir esta gran responsabilidad para la que fue elegido, al igual que el Secretario Rotelli, por unanimidad”, y agregó “saludo a todos los vecinos que están aquí para honrar los 40 años de democracia. A diferencia de Adami, yo nací en el ’82, por lo tanto, no tengo registro personal de lo que es vivir sin democracia. Pero no ignoro que este es un momento exige que entre todos asumamos un serio compromiso, respetando las diferencias ideológicas que tengamos”.

En esa línea, el Intendente sostuvo: “Me sumo a trabajar para defender esta democracia y honrar el lugar que el pueblo nos dio. Los convoco a trabajar sobre todo frente a la difícil situación que se viene, anunciada por el mismo presidente. Es importante entonces que estemos todos juntos trabajando, defendiendo cada cual su ideología. Pero si no me equivoco, en este Concejo Deliberante no hay ningún representante de La Libertad Avanza. Pongamos el pecho a lo que venga unidos” y concluyó “trabajemos pensando en el otro, dejemos de lado las aspiraciones personales, entreguemos lo mejor al lugar que venimos. Es un honor ser consejero escolar, es un honor ser concejal, es un honor ser intendente, tenemos que dar lo mejor de nosotros en cada lugar para enaltecer la política, esta política tan vapuleada, cuya dirigencia es unánimemente descalificada; habrá dirigentes políticos irresponsables en todos los ámbitos, pero no nos haremos cargo de ellos, pero sí de lo que suceda en nuestro ámbito, en este distrito. Existen dirigentes políticos con vocación, con entrega, que dan lo mejor de sí para construir una patria más grande”