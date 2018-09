Conocchiari: "Cambiemos tiene actitudes lamentables"

En las últimas horas, el intendente de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari, manifestó enojo y malestar por el comportamiento de Cambiemos en la última sesión del Concejo Deliberante. Aseguró que "el bloque opositor tuvo un comportamiento lamentable tanto en la sesión como en las declaraciones que hicieron a la prensa posteriormente".

"Un tema fue la autorización para el llamado a licitación del frigorífico municipal, la aprobación del pliego licitatorio. Venimos trabajando en eso desde hace mucho tiempo, buscando antecedentes, investigando, fue verificado por la Unnoba, tratamos de hacerlo de la manera más prolija, siempre en defensa de los intereses del municipio y de la comunidad, Cambiemos no lo aprobó, fue aprobado por mayoría pero Cambiemos no acompañó porque dijeron no conocer el pliego" dijo Conocchiari y agregó "la haraganería se convirtió en una práctica habitual, no trabajan en los temas, no hicieron aportes ni sugerencias, ni lo miraron previo a la sesión".

Por otro lado, el jefe comunal indicó que "luego de la sesión, el Concejo Deliberante se autoconvocó para tratar el tema y, si era necesario, se visitaba el frigorífico para que los concejales de Cambiemos lo conocieran, porque no fueron ni a la inauguración, siempre en actitud mezquina, y a esta reunión que se hizo para ampliar información, tampoco fue el bloque de Cambiemos. Una vergüenza".

"El otro tema es por una situacion de incumplimiento que se registra por parte del adjudicatario de la concensión de la planta de Biodiesel, estamos buscando alternativas para sacarla adelante, o bien, dar de baja la adjudicación. En este caso, Cambiemos tampoco acompañó el pedido. Lo más sorprendente es que después de la sesión dijeron que no lo avalaban por deshonestidad e irregularidades", apuntó Conocchiari notablemente molesto y agregó "eso es algo inaceptable; no hacen nada y la crítica siempre es maliciosa. Yo no puedo disimular la molestia, reinciden en la actitud de insinuar deshonestidad y lo repudio".