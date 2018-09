Acercarte en Alem: el programa completo de actividades

El fin de semana del 29 y 30 de septiembre Acercarte llega al distrito de Leandro N. Alem con una amplia gama de propuestas culturales para disfrutar en familia. Desde la Municipalidad dieron a conocer el cronograma completo y anunciaron que las actividades comenzarán a partir de las 15 y finalizarán a las 23:30 cada uno de los días. La cita será en parque Perkins (Av. Solari y Perkins)

Actividades permanentes (De 15 a 20)

- Arte callejero: Peck / Nube / Sen.

- Biblioteca: Préstamo de libros - Livings de lectura.

- Biblioteca digital

- Realidad virtual: RV (AcercArte en 360º / Skater 360º / Slackline 360º) - Taller de creación de videojuegos en vivo - Realidad aumentada - Muestra de videojuegos indie.

- Talleres de reutilización creativa: Taller de grabado - Espacio de juegos - Taller de espirógrafos.

Sábado 29/9

15 - CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra - Duración: 23’.

Cine móvil: El pájaro loco (Infantiles y familiares) - Estados Unidos, 2018, 84’. Apta para todo público.

15.45 - Biblioteca: Los LibroYasos: La historia del libro - Espectáculo teatral infantil.

16.00 - Cine 360°: Fronteras del universo - Duración: 24’.

16.30 - Infantiles Hombre Orquesta.

17.15 - Cine 360°: Viajeros del universo - Duración: 24’.

Cine móvil: Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo (Adultos) - Argentina, 2017, 113’. Para mayores de 13 años.

17.45 - Biblioteca: Escribir desde la propia realidad: Entrevista a Cecilia Fanti.

18.00 - Cine 360°: Pink Floyd - The Wall - Duración: 26’.

18.45 - Cine 360°: Universo Cerati - Duración: 27’.

19.15 - Stand up: Mago Adrián Guerra.

20.00 - Música: Los Tekis.

21.30 - Teatro: Aeroplanos. Con Héctor Calori y Guillermo Marcos. En el Centro Cultural Arturo Jauretche, Av. Dunckler s/n. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Para mayores de 8 años).

Domingo 30/9

15.00 - Cine 360°: Viaje salvaje a la Tierra - Duración: 23’.

Cine móvil: Anida y el circo flotante (Infantiles y familiares) - Argentina, 2017, 72’. Apta para todo público.

15.45 - Biblioteca: Karaoke de cuentos - ¡Los libros de la biblioteca cobran vida al ser elegidos por el público y representados por Federico Howard y Marina Pomeraniec!

16 - Cine 360°: Fronteras del universo - Duración: 24’.

16.30 - Infantiles: Los Tutú.

17.15 - Cine 360°: Viajeros del universo - Duración: 24’.

Cine móvil: Niña Perro (Adultos) - Argentina, 2017, 75’. Apta para todo público.

17.45 - Biblioteca: Escenarios literarios en la novela negra: Entrevista a Juan Carrá.

18 - Cine 360°: Universo Cerati - Duración: 27’.

18.45 - Cine 360°: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon - Duración: 26’.

19.15 - Stand up: Guillermo Selci.

20.00 - Música: Airbag.

21.30 - Teatro: La denuncia, una comedia del arte criolla. Con Gastón Ricaud, Néstor Caniglia, Andrés D’Adamo y Marcelo Curotti. En el Centro Cultural Arturo Jauretche, Av. Dunckler s/n. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Para mayores de 8 años).