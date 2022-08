Marcelo Gear: “Bouvier está llevando muy bien la gestión como intendente”

Marcelo Gear es una de las voces más autorizadas para hablar de política en Rojas. Reconocido por ser el intendente en el retorno a la democracia el 10 de diciembre de 1983, el líder radical extendió su mandato a través del voto popular hasta 1991. Posteriormente, fue diputado, senador y director del IPS de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad no ocupa un cargo partidario, pero es una voz constante de consulta y su palabra dentro del Comité, resuena más que la del resto.

-Si bien actualmente no ocupa un cargo dentro de la Unión Cívica Radical, siempre es una voz muy escuchada dentro del partido y sus consejos son bienvenidos. ¿Qué significa eso para usted?

-Para mí es un honor poder aconsejar a quienes me permiten tener ese lugar. La política para mí lo es todo, me ha gustado desde siempre y hoy lo tomo como un pasatiempo. Siempre tuve mucha vocación e interés por las noticias políticas, porque siempre intento interpretarlas. En general, uno trata de opinar en relación con los conocimientos que ha ido adquiriendo a través del tiempo y se ha convertido en experiencia.

- ¿Cómo ha tomado todos los cambios en la intendencia de Rojas?

-Con Rossi teníamos una relación de amistad, trabajó conmigo cuando estuvimos en La Plata. Siempre lo consideré una persona trabajadora, inteligente y apto para un cargo público, porque tiene mucha capacidad. Pero con el tiempo se fue rodeando de algunos colaboradores que llegaron con ánimo de éxito y Rossi se fue desviando, al igual que su gestión. Cuento esto porque en su momento se lo advertí, pero de todos modos se dedicó a la campaña y quedó como intendente Cristian Ford, quien siguió la misma línea que el primero. En ambos casos, considero que no eran las líneas que debe seguir un radical tradicional. Lamentablemente Cristian termina falleciendo a causa de una cruel enfermedad y aún hoy lamentamos su partida. Eso dio lugar a que asuma como intendente Román Bouvier. Su nombre ha dado esperanza y permite pensar que las cosas se pueden encauzar. Desde mi lugar trato de colaborar en lo que puedo sin molestar demasiado. Román está llevando muy bien la gestión como intendente.

-Hablando un poco del ámbito provincial, ¿cómo ve el trabajo que están llevando adelante las autoridades del partido?

- Como todos saben el presidente provincial de la UCR es Maxi Abad, el cual llegó al partido o al cargo con aires de renovación. De todos modos, en su momento apoyé la lista en contra pensando que Gustavo Posse era un buen candidato para presidir el partido a nivel provincia por su conocimiento del Conurbano y otras cuestiones. Por todo eso considero que todavía le falta aprender para ser presidente del Comité de la provincia de Buenos Aires. Las internas del partido siempre han sido un tema muy tradicional. Por eso fue muy positivo haber tenido una después de tanto tiempo, y haber podido elegir las autoridades votando. Abad tiene la misión de unir al radicalismo, pero no veo que esté trabajando en eso. Tampoco se ve una actividad muy fructífera.

-Hay varios nombres que resuenan en los pasillos del comité para el 2023. En provincia asoma Martín Tetaz como posible candidato a gobernador, ¿cómo lo ve?

-Martín Tetaz es uno de los que se va perfilando, es cierto, aunque aún falta mucho. Tiene trayectoria adentro del partido, en la universidad con Franja Morada y, actualmente, tiene mucha exposición a través de los medios de comunicación. Todo apunta a que sea una elección muy interesante con candidatos que significan una renovación importante para el partido, cuestión que casi ningún otro espacio puede mostrar.

-Facundo Manes asoma como candidato a Presidente. Una de las críticas que se le puede llegar a hacer es que nunca ocupó un cargo ejecutivo, ¿eso puede influir a la hora de ser Presidente de un país?

-Puede ser. En el radicalismo tenemos un importante número de afiliados y simpatizantes. El peronismo tiene otro sector de la sociedad que vota para otro lado. Pero, en definitiva, los que deciden las elecciones son las personas independientes y, por lo general, no se interiorizan mucho de aspectos políticos. Lo que quiero decir es que muchas veces predomina más aquel candidato que está instalado públicamente a través de los medios. Lo que sí está claro es que no nos podemos guiar solamente por las encuestas. Los partidos y los políticos tradicionales están trillados. Y candidatos como Manes seducen, porque no tienen desgaste. Hay que ver qué sucede, porque son cuestiones muy peligrosas. Ante los problemas que no se solucionan, muchos optan por gente que no tiene ese desgaste y después terminan siendo una caja de sorpresas para bien o para mal. Con esto no quiero descartar a Manes, el cual lo considero un buen candidato.

-Macri también mostró intenciones de ser candidato a Presidente…

-No creo que eso le haga bien a la coalición. No me quiero meter en el Pro, pero me parece que tiene otra gente que puede juntar más votos que el mismo Macri. El Pro insiste con candidatos que ya han tenido su oportunidad. Está crisis que estamos atravesando hace que todo sea muy cambiante, espero que los partidos tradicionales estén a la altura, porque no hay democracia sin partidos políticos. Y en ese contexto, aparecen personajes como Milei. Muchos se confunden y piensan que es mejor porque no viene de un partido político. No estoy para nada de acuerdo con eso. El presente que vivimos hace que no podamos pensar hacia adelante, porque vivir el día a día para la gente se ha puesto muy difícil.

- ¿Qué análisis puede hacer de la crisis política que atraviesa el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

-Veo lo que muchos también ven. El actual gobierno se está equivocando en muchas facetas, por ejemplo, con el tema de las importaciones. Las medidas que tomaron hace que muchas industrias la estén pasando mal porque no tienen los elementos para poder trabajar. Este gobierno ha tenido la capacidad de crear un impuesto atrás de otro. Hay que generar más incentivos para la producción.