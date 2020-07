El micro-informativo del coronavirus, una herramienta educativa para los vecinos de Rojas

Desde la Municipalidad de Rojas y ClyferTV, tomaron la iniciativa de armar piezas audiovisuales de corta duración que denominaron “Micro-informativo Covid-19”. De estos segmentos participan profesionales de la salud y personalidades que tienen un rol activo en la batalla contra el coronavirus para aportar sus conocimientos y así acercar a la comunidad información clara y de calidad sobre la infección. De esta manera, se apunta a que los vecinos cuenten con las herramientas necesarias para afrontar la pandemia con calma, seriedad y solidaridad.

De la primera entrega participaron la licenciada en Psicología Silvina Fernández (MP Nº 10074) y el médico infectólogo Lucas Matías Ale (MP Nº 63938) y respondieron preguntas sobre cuáles son los síntomas actuales del Covid-19, qué hacer si una persona presenta síntomas, si se puede consultar por teléfono, qué es un contacto estrecho, qué hacer si alguien cercano es Covid-19 positivo, qué es un caso especial, qué cuidados se deben tener si se viaja a zonas de circulación comunitaria del virus, si se debe informar de los viajes antes de realizarlos, si es suficiente el control en los ingresos y qué quiere decir que se activa el protocolo.

En tanto, en la segunda entrega participaron la médica pediatra Analía Guilera (MP Nº 114599) y la jefa del Departamento de Enfermería del Hospital Saturnino Unzué, Florencia Membriani, y respondieron preguntas sobre si se puede contraer Covid-19 al acudir por otras dolencias al hospital, si hay ingresos diferenciados, qué riesgos implica una persona asintomática, cada cuánto tiempo se deben lavar las manos, qué es la "PCR", un test y un hisopado, cómo están preparados los enfermeros y enfermeras para enfrentar la pandemia, cómo afecta a los niños esta enfermedad y qué rol cumplen en el contagio del virus, qué cuidados se deben tener en las reuniones sociales.



La tercera pieza cuenta con la presencia del director del Hospital municipal, Dr. César Pastorino (MP Nº 62406), y responde preguntas sobre las modificaciones en el hospital para recibir pacientes con Covid-19, cómo se trabaja y se procede ante la aparición de un caso, si todos los positivos deben internarse, si es conveniente asistir o no a las reuniones habilitadas en la Fase cinco y si se debe volver a la etapa cuatro en caso de aparecer un caso Covid-19 positivo.

Respecto del micro-informativo, la médica pediatra Analía Guilera dijo a ClyferTV que “circula mucha información y la gente mezcla los conceptos, entonces creemos que informar es una forma de educar, a su vez, eso influye mucho en aceptar las medidas de prevención”. Consultada respecto de la reacción de los pacientes al momento de comunicarles que integran la categoría de sospechosos, Guilera apuntó: “Tuvimos varias experiencias con casos sospechosos, la mayoría de las personas se presentan angustiadas y enojadas, recibimos agresiones; entendemos que responden así por el temor que genera padecer una enfermedad que se conoce poco y que algunas personas fallecen por esto, eso genera miedo, la familia se angustia mucho, algunos nos agradecen que los acompañemos, otros se enojan y agreden, no todos somos iguales”. Por otro lado, la médica señaló: “Tratamos de mantener nuestro compromiso y responsabilidad y no perder el objetivo que es acompañar a ese paciente y su familia”.

Enfermería, un sector clave

Respecto del rol de las enfermeras y los enfermeros, la jefa del Servicio de Enfermería del Hospital Saturnino Unzué, Lic. Florencia Membriani, destacó: “Nosotros transmitimos mensajes a la gente por las dudas que tienen respecto de cuestiones técnicas, de lo que es la Atención Primaria de la Salud, los ayudamos a prevenir esta enfermedad que es muy importante” y agregó que “al comienzo fue difícil, teníamos temor de que la enfermedad avanzara como en otros países, por la información que recibíamos, temíamos que nos afectara de la misma manera. Tuvimos que redistribuir el funcionamiento del hospital, armar otra terapia de aislamiento, habitaciones en el sector de Pediatría; eso generó un desgaste físico y mental, mucha ansiedad respecto de qué nos iba a suceder. Ahora no tenemos casos y ya aprendimos cómo cuidarnos nosotros y al resto de la población.

“Todo el equipo de Salud está en contacto con los pacientes aislados pero el enfermero es el que está más horas con ellos, porque el médico ingresa una o dos veces al día a hacer la evaluación pero el enfermero tiene que entrar varias veces a ayudarlo con la comida y demás. Muchas veces hay gente mayor que se encuentra sola, entonces terminamos nuestros cuidados en la habitación escuchando, hablando, transmitiendo tranquilidad”, cerró Membriani.