Ultiman detalles en las instalaciones del “Punto digital” en Rojas

En los próximos días, se inaugurará en Rojas el “Punto digital”, un programa del Ministerio de Modernización de la Nación que forma parte de las políticas de inclusión tecnológica desarrolladas por la Subsecretaría País Digital, perteneciente a la Secretaría de Gobierno de Modernización.La secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Rojas, Nora Calderone, informó a Democracia que se trabaja en los últimos detalles, tales como tareas de pintura, distribución del equipamiento y cableado para luego inaugurar las instalaciones en el CIC del Barrio Progreso. Se trata de una propuesta para toda la comunidad, sin importar la edad, ya que habrá actividades para chicos, adolescentes, jóvenes, grandes y adultos mayores.



Si bien no hay fecha confirmada, pronto estarán llegando integrantes del Ministerio para inaugurar el Punto Digital en el Centro Integrador Comunitario, lugar que el Municipio está preparando para recibir la propuesta. El Punto digital es un espacio público de inclusión digital que brinda conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Se trata de espacios de conocimiento, participación y entretenimiento, que están presentes en todo el país. En ellos se puede encontrar un espacio con computadoras, donde los vecinos van a poder conectarse a Internet y capacitarte; un área con consolas de videojuegos, para que grandes y chicos puedan divertirse; y una sala de cine, donde se va a poder ver proyecciones y películas.

Consultada respecto de cómo surgió la iniciativa de incorporar este espacio a la ciudad, Nora Calderone contó a Democracia que “cuando iniciamos la gestión en 2015, fuimos a una reunión en otro distrito y en el espacio del encuentro había cartelería que hablaba de NAC, un programa de Núcleo de Acceso a Conocimiento, pregunté de qué se trataba y me comentaron, entonces empecé a investigar sobre el programa, luego cambió el gobierno, continuaron las gestiones y supimos que Rojas tenía acceso al programa Punto Digital, nos pusimos en contacto, avanzamos con la cuestión administrativa y así se fue desarrollando”. Por otro lado, la secretaria de Promoción Social, apuntó que “teníamos previsto que esté en el CIC del barrio Progreso de Rojas, uno de los barrios más grandes de la ciudad, no está en el radio céntrico así que es un lugar estratégico” y agregó que “tuvimos que acondicionar el espacio, porque consta de tres espacios: microcine, entretenimientos, y uno parael aprendizaje, donde se monta el aula con dieciséis notebooks y una más para el profesor, tienen también una pantalla digital grande, equipos audiovisuales como cámaras, tablets y cargadores, es maravilloso”.

Por último, Calderone indicó a este diario que “es algo realmente exitoso que Rojas pueda contar con este programa y esta herramienta, porque es para que tenga acceso todo el público, aparte de la sala de microcine y entretenimientos, se van a poder ofrecer charlas, conferencias, capacitaciones, la idea es hacerlo extensivo a todas las escuelas, que sea un lugar de participación comunitaria, con buena planificación, con gente idónea y al servicio de la comunidad”.